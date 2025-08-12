Mulheres saem no tapa em adega em Manaus; veja vídeo

Notícias de Manaus – Duas mulheres saíram aos tapas após se desentenderem em uma adega localizada no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

A pancadaria foi registrada por um homem e compartilhada nas redes sociais. Nas imagens, ele diz que está tentando vender cerveja no estabelecimento, mas as duas mulheres chegaram e começaram a discutir em frente ao local sob forte chuva.

Durante a confusão, as duas trocam socos, chutes e puxões de cabelos. Elas se jogam no chão e continuam trocando tapas, mesmo sendo filmadas e quase seminuas no meio da rua. Em determinado momento, as pessoas decidem intervir para impedir que as agressões virem uma tragédia.

Veja o vídeo;

As mulheres são separadas e levadas para manter distância entre elas.