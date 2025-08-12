A notícia que atravessa o Brasil!

Mulheres saem no tapa em adega em Manaus; veja vídeo

A pancadaria foi registrada por um homem e compartilhada nas redes sociais.

Por Lupita AM POST

12/08/2025 às 10:35 - Atualizado em 12/08/2025 às 10:39

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – Duas mulheres saíram aos tapas após se desentenderem em uma adega localizada no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

A pancadaria foi registrada por um homem e compartilhada nas redes sociais. Nas imagens, ele diz que está tentando vender cerveja no estabelecimento, mas as duas mulheres chegaram e começaram a discutir em frente ao local sob forte chuva.

Leia mais: Operação Harpócrates interdita adegas irregulares por poluição sonora em Manaus

Durante a confusão, as duas trocam socos, chutes e puxões de cabelos. Elas se jogam no chão e continuam trocando tapas, mesmo sendo filmadas e quase seminuas no meio da rua. Em determinado momento, as pessoas decidem intervir para impedir que as agressões virem uma tragédia.

Veja o vídeo;

As mulheres são separadas e levadas para manter distância entre elas.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

