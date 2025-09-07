A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Multidão forma fila quilométrica para show do Gustavo Lima no #SouManaus2025

Show do cantor goiano é um dos mais aguardados do Festival.

Por Marcia Jornalist

07/09/2025 às 18:53

Notícias de Manaus – Uma longa fila se formou na tarde deste domingo, 7,  no evento Sou Manaus 2025, organizado pela Prefeitura de Manaus por meio da Manaus Cult (Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos). O público aguarda ansiosamente os shows que começam a partir das 18h no centro da cidade.

Entre as atrações principais estão Péricles, Gusttavo Lima e Ludmilla, que prometem animar o feriado da Independência com grandes apresentações.

O evento é uma parceria público-privada, contando também com patrocínio de empresas privadas, reforçando o compromisso com a cultura local.

Imagens ao vivo captadas pela equipe do AM POST mostram o grande número de pessoas chegando e formando fila para acessar o palco principal.

A organização reforça que o acesso é restrito aos portadores de pulseira, para garantir a segurança e o controle do público presente.

O festival Sou Manaus 2025, destaca-se no calendário cultural da cidade, oferecendo uma programação diversificada que ocorre do dia 5 ao dia 7 de Setembro.

A iniciativa reforça o investimento da gestão municipal na promoção da cultura e do entretenimento, além de movimentar a economia local.

LEIA MAIS: Políticos amazonenses participam de manifestação “Reaja Brasil” em Manaus

Com a presença de artistas consagrados e estrutura organizada, o evento promete ser um dos mais marcantes da temporada, reunindo milhares de pessoas em um ambiente seguro e festivo na capital amazonense.

