Muro de cemitério que desabou após chuva passa por reconstrução em Manaus

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), iniciou nesta sexta-feira, 31/12, as obras de reconstrução dos 15 metros de muro do cemitério São Francisco, localizado no Morro da Liberdade, zona Sul, que desabou após forte chuva, na última quinta-feira, 30, à tarde. O desmoronamento comprometeu a circulação na rua Coronel Pedro de Souza, em virtude dos escombros espalhados pela via.

“As chuvas causaram o desabamento do muro do cemitério do Morro da Liberdade, mas hoje iniciamos a reconstrução. Ainda ontem, realizamos a limpeza da rua, onde fica localizado o campo-santo, retiramos todo o entulho e lavamos a pista. Essa resposta rápida mostra o compromisso da gestão David Almeida com a população”, destaca o secretário da Semulp, Sabá Reis.

Nesta sexta-feira, Reis acompanhou os trabalhos de reconstrução do muro, e também a remoção dos escombros e limpeza da rua Coronel Pedro de Souza, na quinta-feira à tarde.

Desmoronamento

Devido a fortes chuvas na capital nesta quinta-feira, os 15 metros do muro do cemitério São Francisco desmoronaram. O Serviço Funerário imediatamente solicitou apoio da Semulsp, para realizar a limpeza da área comprometida pelo entulho e iniciar a reconstrução do muro.