Museu do Seringal Vila Paraíso reabrirá as portas para visitantes em Manaus

Notícia de Manaus – Após um período de suspensão devido à severa estiagem que atingiu a região nos últimos meses, o Museu do Seringal Vila Paraíso, localizado na zona rural de Manaus, está pronto para receber o público novamente a partir do dia 1º de fevereiro.

Localizado em um cenário natural deslumbrante, o museu oferece aos visitantes a oportunidade de mergulhar na história e na cultura do seringueiro, com um cenário cuidadosamente trabalhado que recria um seringal da época do ciclo da borracha.

O Museu do Seringal estará aberto de segunda a sábado, das 9h às 15h, com exceção das quartas-feiras, quando fecha para manutenção, e aos domingos, das 9h às 13h. A visitação é gratuita, sendo necessário pagar apenas o translado fluvial realizado pela Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf), com o valor de R$ 21 por trecho, totalizando R$ 42 ida e volta. O ponto de partida é a Marina do Davi, localizada na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra.

“A experiência de visitar o Museu do Seringal é única e enriquecedora. Com um roteiro completo que retrata a vida do seringueiro, e com o acompanhamento de guias especializados, os visitantes têm a oportunidade de conhecer de perto um importante capítulo da história da região”, destaca Aline Santana, diretora do Departamento de Museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.