Músico se retrata após acusação de assédio feita por vocalista da Trialis em Manaus

Notícias de Manaus – Após ser acusado de assédio pela vocalista da banda Trialis, Julhia Alcantara, o músico Matheus Kiev, integrante da Soviet AT, publicou nesta terça-feira (23) um vídeo de retratação nas redes sociais. Segundo Julhia, ela recebeu, sem consentimento, um vídeo íntimo de Kiev se masturbando via WhatsApp. A artista denunciou o caso e formalizou ocorrência na Delegacia Virtual do Amazonas.

Em sua manifestação pública, Kiev alegou que o envio foi um erro e que o vídeo era destinado a outra pessoa. “Foi um grave equívoco, não houve má fé”, declarou. No vídeo, com pouco mais de dois minutos, ele pede desculpas à cantora, à esposa, ao filho, aos amigos e ao público da banda. Kiev também afirmou que se colocará à disposição da Justiça.

O músico ainda mencionou que, diante da repercussão, seu afastamento da banda Soviet AT é o mais sensato para preservar a imagem do grupo. “É o momento de me desvincular do projeto para não prejudicar quem sempre me apoiou”, afirmou.

Julhia Alcantara, por sua vez, divulgou uma nota de repúdio, classificando o episódio como “um gesto grotesco” e um atentado à sua dignidade. “Não aceitarei esse tipo de violência sendo tratado como um simples erro”, declarou a artista, reforçando o caráter criminoso do ato.

A banda Soviet AT também se pronunciou, informando estar ciente da situação e que medidas internas estão sendo tomadas. A Polícia Civil do Amazonas confirmou o registro da denúncia e iniciou investigação com base na Lei 13.718/2018, que trata de crimes contra a dignidade sexual.