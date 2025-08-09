A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Mutirão de escoteiros e Semulsp retira mais de 50 sacos de lixo no Porto de São Raimundo

Durante a atividade, os jovens conheceram de perto a rotina dos servidores da Semulsp.

Por Jonas Souza

09/08/2025 às 21:12 - Atualizado em 09/08/2025 às 21:16

Notícias de Manaus  – Na manhã deste sábado (9), mais de 80 escoteiros de Manaus participaram de uma ação de limpeza no Porto de São Raimundo, localizado na zona centro-sul da capital amazonense. A iniciativa contou com o apoio dos garis da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e resultou na coleta de mais de 50 sacos de resíduos, incluindo garrafas, plásticos, pets e outros objetos descartados no local e no entorno da área de atracação.

A mobilização envolveu os grupos escoteiros Padre Libeman e Dom Bosco, com a participação de lobinhos, escoteiros, seniores e pioneiros. Durante a atividade, os jovens conheceram de perto a rotina dos servidores da Semulsp e a importância da preservação ambiental.

Segundo Lindomar Faustino, presidente dos Escoteiros do Brasil – Amazonas, a ação integra o projeto Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica (MutEco), promovido pelos Escoteiros do Brasil em diversas cidades do país.

“Nossa missão é contribuir para um mundo melhor e despertar a consciência ecológica em nossos jovens, cuidando desses espaços e garantindo a preservação do meio ambiente”, destacou.

O movimento escoteiro tem como objetivo formar indivíduos capazes de contribuir para uma sociedade mais justa, pacífica e sustentável, unindo jovens de diferentes origens, valores e crenças em torno da prática do serviço comunitário e do cuidado com a natureza.

Interessados em participar podem procurar a unidade escoteira mais próxima ou acessar o site oficial dos Escoteiros do Brasil.

