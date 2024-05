Mutirão promove limpeza e melhoria de infraestrutura nos cemitérios de Manaus para o Dia das Mães

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realiza uma operação de limpeza e infraestrutura nos cemitérios da capital. Entre os serviços realizados estão poda, capina, varrição, pintura de meio-fio e manutenção na iluminação.

“O intuito é entregar cemitérios limpos, que possam receber as famílias, os parentes de quem está sepultado. Queremos entregar à população de Manaus ambientes cuidados e zelados, que é um dos compromissos do prefeito David Almeida e também do secretário Sabá Reis, de cuidar dos cemitérios e torná-los mais humanizados, seguros e iluminados”, destacou o subsecretário da Semulsp, Jairo Santos.

As melhorias na infraestrutura dos cemitérios acontecem desde o dia 20 de abril, com mais de 350 servidores atuando em seis campos-santos da cidade. O objetivo é deixar tudo pronto para as visitações no domingo, dia 12 de maio, o Dia das Mães, data em que os locais recebem mais visitantes.

Para Jairo Santos, a expectativa é de que aproximadamente 500 mil pessoas passem pelo local nessa data. “É um dia muito simbólico, só perde para o do Dia dos Finados em público, então a gente está preparado para receber essas pessoas. Além disso, a Semulsp se movimenta para esse dia, se organiza, monta estratégias, para que, no dia, o público seja atendido com o maior nível de satisfação possível, sendo bem acolhido nos cemitérios. Essa nossa dedicação chega a ser até um compromisso individual e pessoal de cada servidor da secretaria”, frisou o subsecretário.

O mutirão de limpeza da Semulsp é realizado nos cemitérios São Francisco, Aparecida, São Raimundo, Santo Alberto, São João Batista e Nossa Senhora da Piedade, com o intuito de atender as demandas, para que, no dia 12 de maio, a população possa receber um ambiente totalmente limpo e organizado com uma programação toda especial.

Redação AM POST