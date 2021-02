Na gestão de Arthur Neto, Lei Aldir Blanc pagou R$ 60 mil para filha de Amazonino Mendes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Destinada a ajudar artistas afetados pela pandemia do novo coronavírus, a verba prevista pela Lei Aldir Blanc (Lei Federal 14.017/20) da Prefeitura de Manaus concentrou, em 2020 na gestão do ex-prefeito Arthur Neto, R$ 4,17 milhões nas mãos de 33 profissionais e instituições “de elite”. As informações constam no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 25 de novembro de 2020.

Artistas ligados a políticos, também, foram beneficiados no ano passado pela Lei Aldir Blanc como a filha do ex-governador Amazonino Mendes e ex-secretária da Manauscult, Lívia Mendes, que recebeu recursos da verba pública para produzir dois livros.

Lívia obteve um total de R$ 60 mil, sendo R$ 50 mil para o projeto “Livro Infantil Ilustrado Cadu e a Bactéria Verde”, na categoria Literatura e, na mesma categoria, ela recebeu R$ 10 mil para o projeto “Triologia do Artista – Peças de Lívia Prado – Um processo de colaboração e estímulo à leitura”.

Questionada sobre o caso, Lívia Mendes informou que produziu e lançou os livros contemplados na Lei Aldir Blanc, mas, segundo ela, os decretos que restringiram o comércio atrasaram a distribuição.

De acordo com o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) já existem denúncias contra a distribuição da verba municipal da Lei Aldir Blanc em 2020, estimada em R$ 6 milhões. Já o recurso de R$ 14 milhões oriundo do Ministério da Cultura ficará sob a fiscalização do Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF).

Lei Aldir Blanc

A legislação foi regulamentada pelo Decreto Municipal 4.923/20 e previa R$ 20,08 milhões em recursos a serem distribuídos a artistas de Manaus, sendo R$ 14.086.000 de origem federal. Pelos dados do Diário Oficial, 509 projetos foram contemplados com artistas beneficiados em até quatro categorias.

Mais de 1 mil artistas e instituições se inscreveram para ter acesso ao recurso. O valor definido por categoria variava de R$ 5 mil até R$ 150 mil. Pessoas físicas e jurídicas poderiam participar em mais de uma categoria.

Vinculado à Prefeitura de Manaus, o Conselho Municipal de Cultura (Concultura), sob a presidência do escritor Márcio Souza, foi o responsável pela Comissão de Seleção dos projetos.

A verba da Lei Aldir Blanc é proveniente do superávit do Fundo Nacional de Cultura e foi repassado ao Fundo Municipal de Cultura, que é gerido pelo Concultura.

A iniciativa teve como objetivo contemplar projetos de artes visuais, audiovisual, circo, cultura hip hop, cultura infância, dança, literatura, manifestações culturais, música e teatro.

Os não contemplados

Com a proibição de aglomerações em função da pandemia do novo coronavírus, mais de 500 artistas de Manaus – não contemplados pela Lei Aldir Blanc – precisam contar com a ajuda externa para garantir a subsistência.

Este ano, a Manauscult e o Conselho Municipal de Cultura iniciaram os trabalhos de atendimento aos profissionais da arte, que estão acometidos pela Covid-19 por meio de uma Comissão Especial.

A comissão colocou à disposição dos trabalhadores da cultura assistência psicológica, fisioterapia e, ainda, a entrega de cestas básicas nas casas dos artistas, com apoio da iniciativa privada.

