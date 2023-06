Nadadora do ‘Manaus Olímpica’ é campeã de duas provas no Brasileiro de Águas Abertas em Fortaleza

A amazonense Angelynne Victória, atleta do programa “Manaus Olímpica”, participou da quarta etapa do 28º Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas no último fim de semana, e sagrou-se campeã nas provas de 5 e 10 quilômetros, na categoria Infantil I. A jovem de 13 anos viajou até Fortaleza com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME).

“Com o projeto Manaus Olímpica, continuamos investindo em nossos atletas e revelando campeões. A Angelynne superou as adversidades das provas, competindo contra talentos de todo o Brasil, e trouxe duas conquistas históricas. Isso comprova que a Prefeitura de Manaus anda de mãos dadas com o esporte”, detalhou Aurilex Moreira, diretor-presidente da FME.

Organizadas pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), as provas foram realizadas no Iate Clube, na praia de Iracema. No sábado, 10/6, Angelynne foi campeã brasileira na prova de 10 quilômetros com o tempo de 2h 46min e 9seg.

Já no domingo, dia 11, ela subiu novamente ao lugar mais alto do pódio com o tempo de 1h 20min e 24seg na prova de 5 quilômetros. O próximo desafio de Angelynne vai ser a quinta etapa do campeonato, que será disputado nos dias 26 e 27 de julho, em Brasília.

“Muito obrigada pelo apoio Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte, representada pelo projeto Manaus Olímpica. Ter vocês conosco foi essencial para chegarmos até aqui e conseguirmos o lugar mais alto do pódio. Essa conquista é nossa, gratidão”, comemorou a jovem.