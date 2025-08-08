A notícia que atravessa o Brasil!

“Não vamos recuar”, diz prefeito David Almeida sobre reordenamento do Centro de Manaus

Mandatário reforça importância das ações de reordenamento no Centro para trazer segurança, bem-estar e proteção da população.

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 11:53

Notícias de Manaus – Com um tom firme e direto, o prefeito de Manaus, David Almeida, reafirmou nesta quinta-feira (7) o compromisso de sua gestão com a revitalização e o reordenamento do Centro Histórico da capital amazonense. À frente do quinto Mutirão no Bairro, iniciado na última segunda-feira (4/8), David vem usando suas redes sociais e declarações públicas para destacar a importância da operação e deixar claro que não haverá tolerância com ilegalidades ou violência contra os servidores públicos.

“Queremos que as famílias voltem ao Centro, com segurança e tranquilidade. Vamos abrir ruas, melhorar o fluxo de pedestres, disciplinar o comércio e garantir que só produtos fiscalizados e de qualidade sejam vendidos. Não vamos recuar”, afirmou o prefeito, em um vídeo publicado nesta quinta-feira (7/8), após episódios de confronto durante as fiscalizações.

A operação, que mobiliza 16 secretarias municipais e mais de 1.100 servidores, já retirou toneladas de lixo, recuperou calçadas, reforçou a iluminação pública, acolheu pessoas em situação de rua e interditou pontos de venda clandestinos, além de enfrentar o tráfico de drogas na área central da cidade. David Almeida tem feito questão de acompanhar e comentar os avanços diariamente.

Servidores agredidos

Durante uma das fiscalizações no Centro, três guardas municipais — Lucas, Herbert e Romero — foram agredidos por ambulantes ilegais e pessoas associadas ao tráfico, segundo a Prefeitura. Um dos agentes teve afundamento de crânio após ser atingido por uma pedra.

Em resposta, David Almeida foi enfático: “Nossos servidores saem de casa para trabalhar, não para serem agredidos. Vamos prestar toda a assistência necessária a eles e seguir firmes no ordenamento do Centro. Quem joga pedra em guarda municipal não está defendendo trabalho — está defendendo desordem e crime.”

Leia também: Guardas municipais são feridos por ambulantes irregulares flagrados com alimentos vencidos durante reordenamento do Centro de Manaus

O prefeito destacou ainda que a maioria dos ambulantes já teve a oportunidade de se legalizar. “Há mais de dois anos criamos a Feira do Imigrante, na rua Rocha dos Santos, em frente ao Mercado Adolpho Lisboa, para dar dignidade a quem quer trabalhar. Mas o que vemos são pessoas que deixam seus familiares na feira e saem com carrinhos pelas ruas, o que é proibido. A rua não é local para manipular alimento. Isso está na Lei Municipal nº 123/2004.”

Ação contra ilegalidade

Em suas falas, David Almeida tem reforçado que a Prefeitura oferece alternativas para quem realmente deseja trabalhar de forma digna e legalizada. “Quem quer trabalhar tem espaço garantido. Quem insiste na ilegalidade será retirado. Não vamos permitir que a saúde pública seja colocada em risco por quem vende comida estragada ou armazena produtos no meio de ratos e baratas.”

Um dos casos mais graves ocorreu com a interdição de um depósito clandestino na rua Henrique Antony, onde alimentos fora da validade eram manipulados sem condições mínimas de higiene. Carrinhos de venda também eram armazenados no local. “Isso é crime contra a saúde pública. Não vamos fechar os olhos. A população merece respeito”, declarou o prefeito.

Devolvendo o Centro para os manauaras

Além das ações de combate à desordem, o Mutirão no Bairro também tem foco em acolhimento e recuperação social. Segundo David Almeida, já foram recolhidos 188 mil quilos de lixo, realizadas 270 abordagens a pessoas em situação de rua, com 34 encaminhadas a abrigos e 23 direcionadas ao tratamento de dependência química.

“Estamos devolvendo o Centro para os manauaras. Queremos que esse espaço seja novamente um lugar de convivência, turismo, lazer e trabalho digno. As famílias têm o direito de circular por aqui com segurança e orgulho da cidade onde vivem”, afirmou.

O prefeito também destacou que sete bocas de fumo foram identificadas e fechadas, com prisões efetuadas. “É por isso que muitos que atuam ilegalmente reagiram com violência. Estão sendo retirados porque não estão trabalhando, estão usando o comércio de fachada para praticar crimes. A cidade precisa ser ocupada pela cidadania, não pelo medo”, disparou.

“Não vamos recuar”

A expressão mais repetida por David Almeida durante toda a semana de operação tem sido “não vamos recuar”. O prefeito tem usado a frase para afirmar que as ações no Centro Histórico continuarão, mesmo diante de ameaças, resistências ou confrontos.

“O que estamos fazendo é corrigir um abandono de décadas. Há muito tempo o Centro precisava de atenção, de limpeza, de ordem. Estamos enfrentando esse desafio de cabeça erguida, com planejamento, legalidade e respeito. Mas também com autoridade. Não vamos recuar diante da ilegalidade ou da violência”, enfatizou.

Regularização de ambulantes segue aberta
A Prefeitura de Manaus continua incentivando a regularização dos ambulantes. Para isso, os interessados devem procurar o Departamento de Comércio Informal da Semacc, localizado na rua General Glicério, s/nº, bairro Cachoeirinha (altos do mercado Walter Rayol), munidos de documentos pessoais e comprovantes de atividade.

“Estamos estendendo a mão. Mas quem empurra a mão da Prefeitura para continuar no erro vai sentir o peso da lei. Porque Manaus é maior do que qualquer interesse individual ou esquema ilegal. Estamos construindo uma cidade melhor para todos”, concluiu o prefeito.

