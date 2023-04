Navio Cruzeiro com mais de 300 turistas atraca no porto de Manaus

Redação AM POST

Mais de 300 turistas desembarcaram no cais do porto de Manaus, localizado no centro da cidade, nesta sexta-feira (7). O Seabourn Venture é um navio de cruzeiro de expedição ultraluxuoso operado pela Seabourn Cruise Line. A embarcação, que veio de Miami (EUA), trouxe os turistas, sendo a maioria franceses, alemães, norte-americanos, canadenses, italianos e judeus.

Equipes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), fizeram o receptivo com uma performance cabocla e entrega de boas-vindas com colares de sementes de açaí, acompanhados do mapa turístico da cidade.

“Além do receptivo que é de praxe, estamos realizando pesquisas com essas pessoas que chegam a Manaus, por meio da Temporada de Cruzeiros, para que possamos desenhar as melhores estratégias para o nosso trade turístico. Nosso levantamento já mostra uma injeção de, no mínimo, R$ 4 milhões por navio. É um dinheiro que entra e vai bater lá na padaria, no açougue e até mesmo no bolso dos empreendedores”, disse a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

Parte dos turistas seguiu para uma outra embarcação, no estilo ribeirinho, para o city tour, com o objetivo de conhecer rotas, como Encontro das Águas, comunidades ribeirinhas, além de restaurantes flutuantes. Os demais seguiram para o aeroporto internacional Eduardo Gomes, de onde regressaram para seus países de origem.

Próximos Cruzeiros

8 de abril – MS Seven Seas Navigator – 1.004 turistas (tripulação e hóspedes).

16 de abril – Hanseatic Spirit – 399 turistas (tripulação e hóspedes).

14 de maio – Silver Shadow – 694 turistas (tripulação e hóspedes).