Navio Hanseatic Nature chega em Manaus e encerra temporada de cruzeiros

Notícias de Manaus – A Temporada de Cruzeiros 2024/2025 no Amazonas foi oficialmente encerrada nesta segunda-feira, 5 de maio, com a chegada do navio Hanseatic Nature, que atracou no porto de Manaus trazendo mais de 400 cruzeiristas, entre passageiros e tripulantes. A embarcação, com bandeira de Malta, veio de Letícia, na Colômbia, e marcou o ponto final de uma temporada que movimentou intensamente o turismo local, deixando uma contribuição significativa para a economia da capital amazonense.

Com 230 turistas, a maioria de origem alemã, e 175 tripulantes, o Hanseatic Nature foi o 14º e último navio a visitar o estado durante a temporada. De acordo com estimativas da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o impacto econômico da temporada ultrapassou os R$ 8 milhões, valor relacionado ao consumo direto dos visitantes em setores como hotelaria, gastronomia, transporte, artesanato e passeios turísticos.

Para Jender Lobato, diretor-presidente da Manauscult, a chegada do navio consolida a imagem de Manaus como destino de interesse internacional. “A chegada de cruzeiros como o Hanseatic Nature reafirma o potencial turístico da nossa capital e mostra que estamos no caminho certo ao investir na valorização dos nossos atrativos naturais e culturais”, afirmou.

A Temporada de Cruzeiros 2024/2025 recebeu mais de 18 mil visitantes, distribuídos entre os 14 navios que passaram por Manaus e outros destinos do estado. Esses turistas tiveram a oportunidade de conhecer belezas naturais como o Encontro das Águas, o Teatro Amazonas, o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, além de vivenciarem experiências na floresta amazônica.

Encanto e curiosidade pela floresta

O fascínio dos turistas pelo Amazonas ficou evidente nos depoimentos registrados durante o desembarque. O austríaco Tono Hoenigmann, que visitava o estado pela primeira vez, ficou impressionado com a diversidade da fauna. “Vimos tantos animais diferentes, isso foi fantástico. Eu gosto deste ‘golfinho rosa’. Sim, é fantástico. É uma viagem muito, muito interessante para mim”, relatou.

Também emocionado, o turista alemão Heinrich destacou a beleza da paisagem. “É tão bonito o verde, é maravilhoso. Esta é minha primeira vez no Brasil e eu amei”, afirmou, empolgado com a experiência amazônica.

Já a alemã Annetta Storsberg, que já havia visitado o Rio de Janeiro em outra ocasião, demonstrou grande entusiasmo com a natureza do Norte do país. “Sim, é único. Eu acho que pela natureza, os animais e as plantas”, disse, ao desembarcar ansiosa para explorar os encantos do estado.

Temporada de Cruzeiro 2024/2025

De acordo com o calendário dos cruzeiros 2024/2025, o navio M/S Náutica abriu a temporada em novembro do ano passado. E o cruzeiro Hanseatic Nature foi o último do período a atracar no porto de Manaus, nesta segunda-feira. Das 14 embarcações que fizeram parte da temporada, três visitaram a capital amazonense pela primeira vez: MS Náutica, Azamara Journey e Silver Ray.

Em janeiro, o Amazonas recebeu a visita do Sirena, Viking Sea, MS Insignia e Aurora. O maior deles foi o Aurora, que trouxe mais de 2,4 mil turistas interessados em conhecer as belezas da região. Em fevereiro, foi a vez do navio Zaandam.

E em março, o estado voltou a receber quatro embarcações, o Ms Seven Seas, Viking Sea, Azamara Journey e Silver Ray. Em Abril, atracaram no Porto de Manaus os navios Volendam e Hanseatic Nature, que retornou neste mês de maio.