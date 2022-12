Navio holandês M/S Volendam atraca no porto de Manaus com mais de 2 mil turistas

Redação AM POST

De bandeira holandesa, o cruzeiro M/S Voledam, da empresa Holland América Line, chegou a Manaus, na manhã desta quinta-feira, 1º/12, por volta das 12h, com 1.718 passageiros e 647 tripulantes. O navio é a terceira embarcação a atracar na cidade na atual “Temporada de Cruzeiros 2022/2023”. Ainda neste ano, a capital amazonense receberá o M/S Marina, com mais de 2.200 turistas, no próximo dia 28.

Os turistas, em sua maioria americanos e canadenses, que desembarcaram no porto de Manaus receberam um receptivo organizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), com pocket show de boi-bumbá, com as toadas inesquecíveis de Caprichoso e Garantido, entrega de materiais promocionais, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a retomada dos cruzeiros a Manaus já apresenta uma boa expectativa para a temporada 2023/2024.

“Somos a cidade brasileira que mais vai receber navios nesta temporada, serão 17, no total, e mais de 18 mil turistas irão passar por aqui, com expectativa de gerar uma receita equivalente a R$ 335 milhões até maio de 2023. E já temos a previsão de 34 navios para a próxima temporada” contou Oliveira.

O turista Tom Bailly, da Virgiania (EUA), conta que quer conhecer mais sobre a história do ciclo da borracha e que para isso vai visitar o Museu do Seringal.

“Uma das coisas que me levaram conhecer Manaus, foi a história do ciclo da borracha, da extração da borracha, a história da castanha do Brasil, e para isso estou indo conhecer o Museu do Seringal”, disse Bailly.

O turista Leon Kay, de Londres, que visita a cidade pela primeira vez, contou que o colorido e o calor de Manaus chamam a sua atenção, além da fauna e flora.

“Vim de Londres para sentir esse calor manauara, porque em Londres é muito frio, cinzento, queria ver as cores desta linda cidade, conhecer a floresta, e fiquei surpreso ao saber que existem botos cor-de-rosa”, contou

O navio M/S Voledam ficará fundeado em Manaus até as 16h de sexta-feira, 2/12.