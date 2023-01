New York Times põe Manaus em lista mundial dos melhores destinos turísticos de 2023

Redação AM POST*

O jornal americano New York Times publicou, nesta quinta-feira, 12/1, os melhores destinos turísticos do mundo em 2023 e na relação encabeçada por Londres (Inglaterra), a capital amazonense Manaus aparece em 41° lugar, com destaque para a culinária.

Em sua introdução, a lista traz uma reflexão sobre a recuperação do setor turístico neste momento pós-pandêmico, e enfatiza o desejo dos turistas por experiências, levando em consideração custo-benefício e, ainda, o sentimento de exclusividade.

“Manaus é um dos maiores destinos turísticos no Brasil. Aqui temos um dos maiores biomas e uma gastronomia exótica, que carrega uma identidade muito forte, além de afetividade, sabores e saberes oriundos da floresta amazônica”, comentou o prefeito de Manaus, em exercício, Marcos Rotta.

Na menção à capital amazonense, o diário nova-iorquino sugere alguns restaurantes para o turista que decidir mergulhar na culinária de origem indígena, dentre eles, o “Banzeiro” e o “Biatuwi”.

O artigo destaca: “restaurantes estrelados de São Paulo usam ingredientes amazônicos para parecerem exóticos, mas em Manaus pode-se saborear cabaças fumegantes de tacacá em barracas na frente do Teatro Amazonas”.

A diretora-presidente, em exercício, da Manauscult, Oreni Braga, avalia a publicação como muito positiva para a capital amazonense.

“Manaus desponta entre os 52 melhores destinos turísticos do mundo, considerado por um dos maiores jornais mundiais, que é o The New York Times. Ela é a única cidade do Norte e a única cidade brasileira que aparece nessa pesquisa. É claro que os Lençóis Maranhenses aparecem como atrativos, mas, como cidade, Manaus está apontada neste jornal como o melhor destino da gastronomia exótica do Brasil”, destaca.

Ranking

A sessão de viagens do New York Times traz, logo depois de Londres no primeiro lugar, os seguintes destinos em seu ranking: Morioka (Japão), Monument Valley (EUA), Kilmartin Glen (Escócia), Auckland (Nova Zelândia), Palm Springs (EUA), Kangaroo Island (Austrália), Vale do rio Vjosa (Albânia), Accra (Gana) e Tromso (Noruega). Outro local brasileiro mencionado, mas, por seu atrativo natural é o Maranhão (MA), com os Lençóis Maranhenses.

A notícia com a resenha completa das cinquenta e duas dicas de viagem pode ser conferida no link https://www.nytimes.com/interactive/2023/travel/52-places-travel-2023.html.