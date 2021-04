Nível do Rio Negro atinge cota de inundação severa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta sexta-feira (30) o Rio Negro atingiu a cota de inundação severa, segundo informações do Serviço Geológico do Brasil. Atualmente o nível do rio no ponto de medição de Manaus é de 29m, o exato patamar que define a condição mais crítica. A tendência para os próximos dias ainda é de mais chuva na região, com isso há a possibilidade de que a cota histórica de aproximadamente 30m (atingida em 2012) seja alcançada.

Para se ter uma ideia da quantidade de chuva no local, segundo registros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a capital do Amazonas registrou mais da metade da média anual de chuva em menos de 4 meses de 2021.

Outros pontos da bacia do Rio Amazonas também estão no mesma situação. É o caso de Itacoatiara no qual o Rio Amazonas está 14,6m, 40cm acima da cota de inundação severa, e de Manacapuru onde o Rio Solimões está em 19,9m , ou seja, 30cm acima do último patamar.

PREVISÃO DE CHUVA PARA A REGIÃO NORTE

A Climatempo informa que há previsão para mais chuva para toda a Região Norte nas primeiras semanas de maio. Aos poucos, os sistemas começam a se afastar dessa área, por exemplo a Zona de Convergência Intertropical que já inicia seu caminho para o hemisfério norte. Dessa forma, a tendência é de diminuição gradativa da chuva, mas pelo menos até o início do mês de junho há condições para novas elevações dos níveis dos rios.

No dia 11 deste mês, o nível já havia batido a cota de inundação, de 27,50m.

Cota atual: 29,03m

Cota de inundação: 27,50m

Cota de inundação severa: 29m

Cota prevista em 2021: 30,35m

Maior cheia 2012: 29,97m

