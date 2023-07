No Dia do Homem, Prefeitura de Manaus realiza ação de saúde com direito a amistoso de futebol com comunitários

Neste sábado, 15/7, Dia Nacional do Homem, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza uma ação de saúde voltada à população masculina, no complexo esportivo Paulo Roberto Souto, no bairro São José Operário, na zona Leste, ao lado do campo de futebol. Na programação, que integra uma agenda de ações da Semsa com foco na saúde do homem, o destaque será um amistoso de futebol entre profissionais de saúde da pasta e comunitários.

A ação de saúde ocorre das 8h às 12h e terá serviços de aferição de pressão arterial, avaliação sensório-motora do pé diabético, testes rápidos para sífilis e hepatites virais, e palestras sobre alimentação saudável e tabagismo. Os moradores do São José e entorno terão ainda consultas médicas e odontológicas na Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. José Amazonas Palhano, situada no bairro e gerenciada pelo Distrito de Saúde Leste da Semsa, que coordena a ação.

O chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem, Meirivaldo Maia, assinala que a ação busca reforçar a importância do autocuidado como forma de prevenção e promoção da saúde, e estimular a adoção de hábitos saudáveis entre o público masculino. Ele ressalta ainda a partida de futebol a ser realizada no evento, como forma de enfatizar o dia “D” da programação em prol da saúde do homem.

“Vamos encerrar a programação com um amistoso entre os servidores do Distrito de Saúde Leste, formando o time Guerreiros do Leste, e moradores da região, com o Amigos do Quinta-Feira”, adianta o gestor. A atividade esportiva, ele pontua, visa relacionar a ação de saúde com a qualidade de vida e o bem-estar da população masculina.

Agenda

Meirivaldo informa ainda que as ações da Semsa referentes ao Dia do Homem seguem até o final de deste mês. Na sexta-feira, 21/7, equipes do Distrito de Saúde Sul vão levar serviços de saúde a trabalhadores de um canteiro de obras na zona Sul, em parceria com o Serviço Social da Construção Civil de Manaus (Seconci).

“Decidimos realizar essas ações extramuros nos canteiros de obras, e também na quadra esportiva da zona Leste, pois são lugares onde se tem a maior concentração de homens, que são o nosso público-alvo”, pontua o servidor.

No sábado, 22/7, a agenda segue com intensificação de serviços para a população masculina na USF Dr. José Rayol dos Santos, no bairro Japiim, também na zona Sul. E, no dia 29/7, a programação se encerra com uma ação na USF Leonor de Freitas, no bairro Compensa, zona Oeste da capital.

Redação AM POST