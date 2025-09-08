No palco Malcher, Xand Avião, Ludmilla e 40 Graus de Amor encerram shows da maior edição do #SouManaus 2025

Notícias de Manaus – A edição que marca os 10 anos do “#SouManaus Passo a Paço” encerrou na noite deste domingo, 7/9, com shows de Xand Avião, Ludmilla e de 40 Graus de Amor, no palco Malcher. O evento, que é o maior festival de artes integradas do Brasil, registrou recorde de público, com quase 600 mil pessoas que curtiram todos os atrativos nos três dias de festival.

O festival contabilizou público de 168 mil pessoas no dia 5/9, 245 mil no dia 6/9 e com previsão de contabilizar público de cerca de 170 mil pessoas neste terceiro dia.

Para encerrar essa edição mais que histórica, Xand Avião botou o povo para curtir muito forrózão no palco Malcher, apresentando os múltiplos sucessos dos seus mais de 20 anos de carreira e fazendo o público delirar com as canções que marcaram época. O cantor disse que ficou abismado com a dimensão do “#SouManaus Passo a Paço”, afirmando que o festival tem de ser conhecido por todo o Brasil.

“Eu nunca tinha feito show no ‘#SouManaus’, fiquei abismado com o tamanho da estrutura. Eu passei para vir ao camarim e estava tocando Paralamas do Sucesso, Gusttavo Lima no palco, Péricles saindo, Ludmilla entrando. Então, para mim, que tenho 24 anos de carreira, é sempre bom participar de eventos como esse, que não é só música, é culinária, arte, cultura e o Amazonas é rico disso. Estou muito feliz de estar aqui participando. Quero voltar no próximo ano. O Brasil tem que conhecer esse evento”, afirmou Xand.

Ludmilla foi a última atração nacional do palco Malcher, a artista carioca apresentou uma setlist cheia de hits com músicas que atendem vários gostos, desde o pop, pagode e muito funk.

A cantora carioca realizou um show bastante animado, retribuindo todo o calor humano do povo manauara. “Eu me sinto em casa, quando eu estou em Manaus. Simplesmente me apaixonei por esse lugar e me sinto pertencente”, disse Lud.

Uma manauara ilustre que curtiu bastante o último dia de shows do “#SouManaus” foi Ruivinha de Marte, que foi à loucura com Gusttavo Lima. “O homem tem presença de palco. Eu fui à loucura, minha base já está saindo toda. Então, é muito gratificante ver o que o prefeito fez, trazer o entretenimento para a galera que nunca foi a um show do Gusttavo Lima, por exemplo. Ele trouxe para cá, para Manaus. Eu acho isso muito legal”, disse a influenciadora.

O público estava bastante animado e grato pela edição histórica do festival deste ano. “Para mim, foi incrível, todos os shows foram pontuais. Superou a expectativa é foi além. Eu me diverti muito. No próximo ano estarei aqui”, comentou a storymaker Hellem Raquel.

“Este ano, está nota mil. Ontem, eu vim para o Pablo. Hoje, curti o Gusttavo Lima e dancei muito com Xand, forró das antigas”, disse o contador Ismael Oliveira.

E 40 Graus de Amor fechou o palco Malcher com muito pagodinho para o público se despedir do “#SouManaus 2025” já na expectativa para a festa do próximo ano.