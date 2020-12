Nomes de integrantes de equipe de transição para prefeitura de Manaus são revelados por David Almeida

Redação AM POST

O prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou, na tarde desta segunda-feira, (30), os 13 nomes de integrantes da comissão mista de transição para Prefeitura de Manaus.

O vice-prefeito Marcos Rotta participará da comissão como apoio político.

David Almeida afirmou que os nomes que fazem parte da comissão não terão necessariamente cargos em sua gestão.

Perguntado sobre a costura de apoio para compor maioria na Câmara Municipal de Manaus, David desconversou.

Veja os 13 nomes anunciados

Tadeu de Souza Silva, procurador do Estado que será coordenador da comissão;

Luiz Gonzaga, auditor fiscal de tributos estaduais da Sefaz-AM;

Clécio Freire, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM);

Alessandro Moreira, engenheiro;

Onésio Bezerra;

Célio Bernardo;

Regina Fernandes;

Dulce Almeida, irmã do prefeito que atuará como voluntária;

Sabbá Reis, ex-deputado estadual;

Renato Jr;

Luiz Cláudio Cruz, médico cirurgião cardiovascular;

Arnaldo Grijó.