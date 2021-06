Nomes dos ganhadores da ‘Nota Premiada’ são divulgados em Manaus; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus divulgou os nomes de mais 27 ganhadores da campanha “Nota Premiada Manaus”. O sorteio nº 202106, que ocorreu nesta segunda-feira, 31/5, com base nos números extraídos pelo concurso nº 5.565, da Loteria Federal, distribuiu R$ 112 mil entre os participantes sorteados e as instituições sociais indicadas.

O maior prêmio deste sorteio, R$ 20 mil, saiu para Eduardo Lima de Souza. O mesmo indicou o Lar das Marias para receber R$ 8 mil. Grace Oyama Serizawa e Raimundo Lopes de Campos Filho receberão R$ 10 mil cada um. Os dois também indicaram o Lar das Marias para receber o equivalente a 40% dos seus prêmios.

A lista completa dos ganhadores, assim como das entidades indicadas e beneficiadas está disponível no portal http://notapremiada.manaus.am.gov.br. Os ganhadores poderão confirmar seus bilhetes contemplados efetuando o seu login no portal. Os valores referentes aos prêmios serão depositados pela Prefeitura de Manaus na conta bancária informada no ato do cadastro.

“Entraremos em contato com todos os 27 felizardos e suas respectivas instituições e, nos próximos dias, já efetuaremos o pagamento dos valores. Quem ainda não se cadastrou, ainda dá tempo de concorrer às próximas premiações que serão sorteadas no fim deste mês de junho”, enfatizou o subsecretário da Receita, da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes.

Campanha

A campanha Nota Premiada Manaus foi lançada pela Prefeitura de Manaus com objetivo de estimular a prática da educação fiscal em Manaus e conscientizar a sociedade quanto à importância socioeconômica dos tributos municipais e o direito de exigência do documento fiscal. A campanha sorteia prêmios em dinheiro entre os cidadãos manauenses que exigirem a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) identificada com CPF.

Para concorrer é necessário realizar um cadastro na página da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br). Ao preencher os dados, o cidadão deverá escolher uma instituição social de sua preferência, para também concorrer. Caso seja sorteado, a instituição escolhida ganha o equivalente a 40% do valor do prêmio.