Nota Premiada entrega mais R$ 112 mil em premiações em Manaus; confira ganhadores

Redação AM POST

Mais 27 contemplados da campanha Nota Premiada Manaus receberam seus cheques simbólicos da Prefeitura de Manaus. O sorteio nº 2022-20, realizado pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), distribuiu um total de R$ 112 mil em prêmios. A premiação ocorreu nesta terça-feira, 9/8, no auditório da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Manaus (Apae) Manaus, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Continua depois da Publicidade

O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, esteve presente na entrega e lembrou que os sorteios da Nota Premiada ocorrem mensalmente, sempre com base nos números extraídos pela Loteria Federal. Os cadastrados na campanha concorrem a prêmios de R$ 1 mil a R$ 20 mil e também podem indicar instituições sociais sem fins lucrativos.

“A campanha visa incentivar os contribuintes a pedirem sua Nota Fiscal de Serviço com CPF, o que possibilita muitas vantagens: além do participante concorrer a prêmios, ele indica uma entidade e ainda tem a possibilidade de acumular descontos no IPTU. Para as entidades, os prêmios são sempre bem-vindos. A gente observa a necessidade por recursos que mantenham o trabalho e a oferta de amor e dedicação às pessoas”, pontuou o subsecretário.

Contemplados

O ganhador do prêmio de R$ 20 mil, o acadêmico de engenharia civil, John Souza, relatou que ficou muito feliz ao saber que era um dos felizardos do último sorteio. Duvidou e, por questão de segurança, preferiu checar e confirmar a informação. “Fiquei bastante surpreso e fui verificar no site da campanha para saber se era verdade. Sempre tenho o costume de pedir o CPF na Nota Fiscal de Serviço. É um exercício de cidadania, além de poder ajudar as instituições”, destacou o sortudo que indicou a Apae Manaus para receber o prêmio social de R$ 8 mil.

Continua depois da Publicidade

Para a presidente da Apae Manaus, Ione Toma, o sentimento de receber a indicação é de gratidão e felicidade. De acordo com ela, o prêmio chegou em um momento muito oportuno. “Quero dizer que esse prêmio veio em boa hora. A instituição precisa de doações. Por tudo, só posso dizer que estou muito feliz, e quem ainda não se cadastrou, precisa acreditar. Essa campanha é um incentivo da prefeitura não só para os cidadãos, mas também para as instituições”, concluiu a presidente em tom de agradecimento.

Cadastro

Para concorrer aos prêmios da Nota Premiada Manaus, é necessário realizar um cadastro prévio no site oficial da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br). A partir daí, basta solicitar sempre sua Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) registrada com o CPF.

Continua depois da Publicidade

A Prefeitura de Manaus alerta ainda, que as notificações aos ganhadores são feitas exclusivamente pelos servidores da Semef. O ganhador pode sempre conferir a veracidade da informação consultando a lista de ganhadores de cada sorteio por meio do endereço eletrônico: http://notapremiada.manaus.am.gov.br/ganhadores.