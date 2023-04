Nova rodoviária de Manaus oferecerá serviços essenciais à população e deve atrair investimentos

Redação AM POST*

Para oferecer um serviço com mais qualidade, segurança e conforto aos usuários do transporte coletivo urbano, interestadual e internacional na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em convênio firmado com o governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), está avançando nos trâmites de adequação do novo Terminal Rodoviário 6, (T6), no bairro Lago Azul, zona Norte.

Segundo o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, o espaço irá oferecer uma série de serviços essenciais para a população. Ele ressaltou que a mudança da rodoviária é uma iniciativa importante da prefeitura e governo, que visa modernizar o transporte público local e melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.

“A Prefeitura de Manaus está com o planejamento para iniciar as obras de adequação e implantação desse espaço para o novo Terminal Rodoviário da cidade, o T6, o mais breve possível. Nesse local, serão oferecidos vários serviços para os usuários, um espaço de trabalho melhor para os trabalhadores do local e também para os moradores do bairro Lago Azul e adjacências. O terminal será mais amplo, com mais comodidade, segurança e conforto, além de desafogar o trânsito dentro da área central da cidade”, enfatizou Paulo Henrique Martins.

Atualmente a rodoviária de Manaus está localizada na avenida Mário Ypiranga, zona Centro-Sul, e a via é um dos principais corredores viários da cidade e faz ligação com as zonas Norte e Sul e constantemente o fluxo de ônibus influencia no tráfego, causando transtorno a fluidez em ambos os sentidos. Com 1,4 mil metros quadrados de área construída e pouco espaço para possível ampliação, o local precisa de uma reestruturação para atender todas as demandas para quem realiza as viagens interestaduais e internacionais

O novo terminal rodoviário terá uma estrutura de cobertura que irá proteger as áreas essenciais do local, ampla área de embarque e desembarque, serviços públicos, restaurante, praça de alimentação, guichês para venda e compra de passagens, cem vagas de estacionamento (táxi e aplicativos, idosos, deficientes, ônibus), 18 lojas, correios, área administrativa, Juizado de Menores, depósito, cabine para envio e recebimento de cargas, paraciclos. A proposta da nova rodoviária prevê 7.780 metros quadrados de área construída, no terreno de 25 mil metros quadrados, com integração de ônibus urbano e rodoviário.

O local beneficiará a população com serviços essenciais, resultado de convênio entre Estado e Prefeitura de Manaus. Já existem tratativas para levar órgãos que ofereçam atividades de interesse coletivo dos moradores do entorno. Essa infraestrutura irá melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores do bairro, que agora poderão realizar suas atividades cotidianas com mais facilidade e comodidade.

Além disso, a transferência da rodoviária trará melhorias no transporte público, com linhas mais eficientes e modernas, além de um terminal mais organizado e seguro. Os moradores poderão se deslocar para outras partes da cidade com mais rapidez e conforto, sem precisar enfrentar longas filas e espera. Uma nova adequação da frota será realizada e os serviços serão implantados, diminuindo o número de carros nas vias principais e na região central da cidade, tornando o sistema mais rápido e as viagens ocorrerão em um tempo mais curto.

Outro benefício da transferência da rodoviária para o bairro Lago Azul é a revitalização da área, que irá impulsionar o desenvolvimento local e atrair novos investimentos. Com a chegada de novos serviços e estabelecimentos comerciais, a região tende a se tornar mais valorizada e atraente para os moradores e visitantes.

Essa iniciativa representa um grande avanço para a cidade de Manaus, que vem se destacando nos últimos anos pela implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social e econômico da região. Com a nova rodoviária, a população poderá contar com uma infraestrutura completa de serviços essenciais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o crescimento da região.