Nova tarifa do transporte público de R$ 4,50 passa a valer em Manaus a partir deste domingo (21)

O valor atualizado da passagem do transporte coletivo na cidade de Manaus passa a valer a partir deste domingo, 21/5, conforme o Decreto nº 5.581, que reajusta os valores das tarifas dos serviços coletivo urbano de passageiros, nas modalidades convencional, temporário alternativo e do transporte executivo, publicado na noite desta sexta-feira, 19/5, no Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com o anunciado, o preço da passagem do transporte convencional e alternativo passam de R$ 3,80 para R$ 4,50. O reajuste de 18,42% representa uma correção inferior a metade da inflação (IPCA) acumulada entre fevereiro de 2017 a abril deste ano, que foi 38,72%, a última vez em que a tarifa havia sofrido aumento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O modal temporário executivo que hoje é de R$ 4,20, será reajustado para R$ 5. A meia passagem ficará em R$ 2,25.

A medida foi necessária para garantir a qualidade e a sustentabilidade dos serviços de transporte público, afetadas pelo aumento dos custos com combustível (40%), peças e acessórios (70%), salário de operadores (24,66%), óleo diesel (91,96%) e folha de pagamento dos trabalhadores rodoviários que corresponde a 45% do valor da tarifa.

O valor da nova tarifa está alinhado aos valores praticados em outras cidades da região, buscando manter um equilíbrio entre a qualidade do serviço prestado e o impacto no bolso dos usuários. Apesar dos custos crescentes do sistema nos últimos anos, na atual gestão houve um investimento contínuo, como melhorias na frota e na busca pela modernização do transporte coletivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o início da gestão, o prefeito David Almeida já entregou 250 novos ônibus. A estimativa é que até o final de 2023, sejam entregues à população mais 150 novos ônibus, e 200 até 2024.

Novos investimentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os terminais de integração estão sendo reformados e recebendo a modernidade que a população merece. A prefeitura entregou o Terminal 2 (T2), localizado no bairro da Cachoeirinha, totalmente reformulado. Foram realizadas reformas nos banheiros, pinturas, aplicação do piso tátil para reforçar a segurança de pessoas com mobilidade reduzida e idosos, TVs de LED para informar o horário dos ônibus e câmeras de leitura fácil que estão reforçando a segurança dos usuários e combatendo delitos no local. São modernidades e investimentos que os passageiros precisam para ter uma viagem com conforto, segurança e qualidade.

O prefeito, em busca de promover a acessibilidade e aprimorar o transporte em Manaus, assinou as ordens de serviço para a reforma do Terminal 3, localizado no bairro Cidade Nova, e a construção do Terminal 7, situado na avenida Torquato Tapajós, ambos na zona Norte da cidade. Esses investimentos têm como objetivo principal proporcionar aos usuários do transporte público urbano um serviço de qualidade, segurança e agilidade, garantindo assim um acesso mais eficiente aos passageiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Manaus, a demanda pelo transporte público é expressiva, com aproximadamente 520 mil passageiros utilizando esse serviço diariamente. Esse número evidencia a importância de investir na melhoria e na eficiência do sistema de transporte, garantindo que essa grande parcela da população possa se deslocar de forma acessível, confortável e segura pela cidade.

Redação AM POST*