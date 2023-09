Nove pontos de imunização contra Covid-19 estarão disponíveis neste sábado (9°), em Manaus

Manaus/AM – A Prefeitura de Manaus, dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19, disponibiliza atendimento à população interessada em iniciar ou atualizar o esquema vacinal contra a doença em nove unidades de saúde neste sábado, 9/9. A oferta do serviço aos sábados é uma estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para facilitar o acesso da população aos imunizantes e fortalecer o controle da patologia causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) na capital.

A secretária municipal de Saúde em exercício, Aline Rosa Martins, salienta que a vacinação é o instrumento mais eficaz para reduzir a contaminação e proteger a população como um todo.

“As vacinas ofertadas na rede pública são seguras e reduzem as chances de a pessoa precisar ser hospitalizada ou vir a óbito por conta da infecção”, afirma a gestora, reforçando que os imunizantes estão disponíveis para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade.

Aline informa que a aplicação das doses está disponível aos sábados das 8h às 12h, em nove unidades de saúde da Semsa, espalhadas por toda a cidade, sendo pelo menos uma em cada zona geográfica. Ela orienta os usuários a se dirigir ao ponto mais próximo de suas casas, portando documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS.

“Os usuários vão receber as doses do esquema primário ou de reforço, obedecendo recomendações do Ministério da Saúde quanto a intervalos de aplicação”, explica Aline, acrescentando que a situação vacinal do usuário pode ser consultada por meio da plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), bastando informar o número do CPF e escolher a opção “Consultar minhas doses”.

“É importante que todas as pessoas mantenham o esquema vacinal atualizado, com a primeira e a segunda doses do esquema primário, mais dose de reforço. E os pais e responsáveis devem cuidar de vacinar bebês e crianças menores de 12 anos”, alerta Aline.

Confira os pontos de vacinação da Semsa abertos neste sábado, 9/9:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – Rua A, s/nº, Cidade Nova 1

USF Major PM Sálvio Belota – Rua João Monte Fusco (antiga rua das Samambaias), nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1

Redação AM POST