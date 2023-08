Nove pontos de vacinação da prefeitura serão disponibilizados para vacinação contra a Covid-19 neste sábado (26)

A Prefeitura de Manaus disponibiliza, neste sábado, 26/8, nove pontos de imunização contra a Covid-19, estrategicamente localizados em todas as zonas geográficas da capital. Os pontos de vacinação irão funcionar das 8h às 12h, para atender crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que podem tomar as doses iniciais e também as doses de reforço, para manter a imunidade forte contra as manifestações graves do Sars-Cov-2.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que a vacinação contra a Covid é a mais longa da história da capital, por se tratar de uma doença que exigiu uma resposta rápida dos gestores da saúde pública. Um desafio que exigiu muito comprometimento, adoção de estratégias e o desenvolvimento de um trabalho de sensibilização para que a população se vacinasse.

“Foi um esforço que deu resultado porque a população atendeu o nosso apelo e buscou os imunizantes. Mas para manter essa tranquilidade que estamos vivendo, todos precisamos atualizar nossas doses. Pedimos àquelas pessoas que ainda não tomaram suas doses, que aproveitem o sábado para cumprir essa tarefa, que é tão importante para a saúde individual e coletiva”, ressalta.

A oferta das vacinas aos sábados tem o objetivo de ampliar ainda mais o acesso aos imunobiológicos, mas durante os dias úteis, a Semsa além de oferecer as vacinas nas unidades de horário regular, também oferta as vacinas em suas unidades de horário ampliado, que funcionam das 8h às 20h.

Para receber e se proteger com as doses que compõem o esquema primário ou de reforço, os usuários precisam apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina.

Confira os pontos de vacinação da Semsa abertos neste sábado, 26/8:

Zona Norte

Clínica da família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – Rua A, s/nº, Cidade Nova 1

USF Major PM Sálvio Belota – Rua João Monte Fusco (antiga rua das Samambaias), nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1

Redação AM POST