Novembro Azul: população masculina é mobilizada para cuidados com a saúde na zona Norte de Manaus

O segundo sábado de novembro, 12/11, foi dedicado aos cuidados com a saúde do homem, na zona Norte da capital. A Prefeitura de Manaus realizou mais uma edição do “Dia D” do Novembro Azul, na Unidade de Saúde da Família (USF) Major PM Sálvio Belota, localizada no bairro Santa Etelvina, com a oferta de consultas com clínico geral e de enfermagem, atualização da carteira vacinal, avaliações bucal e antropométrica e testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite B, além de palestras sobre cuidados preventivos.

O atendimento começou às 8h, e seguiu até o final da manhã, na modalidade porta aberta: os homens que buscaram o serviço de saúde não precisaram de agendamento para ter acesso aos serviços. Segundo a diretora do Departamento de Atenção Primária da Semsa, Sonja Ale Farias, a estratégia de intensificar as atividades aos sábados vem dando certo, mas as ações já estão incorporadas às rotinas da Semsa.

“Os homens precisam se cuidar, priorizar a saúde. Estamos muito felizes porque estamos vendo que muitos homens buscaram os serviços da Sálvio Belota hoje. É um sinal de que a postura deles está mudando para melhor. Eles estão compreendendo a importância de se cuidar, de novembro a novembro. Esses serviços são a rotina das nossas unidades, mas hoje esta ação serviu para enfatizarmos essa informação”, disse a diretora.

O chefe do Núcleo de Saúde do Homem, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Meirivaldo Maia, avaliou que a iniciativa de realizar uma programação aos sábados, dias mais tranquilos para os homens que, ao longo da semana estão com o foco no trabalho, foi uma boa estratégia da Semsa para chamar a atenção sobre a necessidade de adotar os cuidados preventivos.

Segundo Meirivaldo, a cultura de que sempre precisam estar fortes, garantir o sustento da família e não demonstrar medo, é responsável pelo afastamento dos homens das unidades de saúde. Quando procuram um serviço, de acordo com ele, é comum apresentarem uma condição grave, o que tem impacto direto em sua saúde física e emocional e nas pessoas que vivem com ele.

“A Semsa vem, desde o ano passado, buscando quebrar esses modelos que prejudicam muito os homens e que os afastam das ações de prevenção e agravamento das doenças. Aos poucos estamos começando a abrir o caminho. No sábado passado, na Unidade de Saúde Alfredo de Campos, na zona Leste de Manaus, conseguimos realizar 340 atendimentos direcionados aos homens. Hoje, ao que tudo indica essa marca vai ser ultrapassada aqui na zona Norte”, declarou Meirivaldo.

Para o vigilante Euder Vilaça, 47, que procurou os serviços ofertados, o sábado foi produtivo. Ele participou das palestras sobre tabagismo e adoção dos hábitos saudáveis e percebeu a importância de trabalhar nos cuidados preventivos.

“É importante a gente saber o que precisa melhorar para termos uma vida mais longa e com saúde. Devemos cuidar da nossa saúde para que a gente viva mais e para isso é preciso tomar certas precauções”, disse Euder.

Autocuidado

O diretor da USF Sávio Belota, Raimundo Napoleão Artini, explicou que os serviços médicos, odontológicos e de enfermagem foram os mais demandados pelo público masculino, que ainda resiste em atuar na prevenção.

“É um público que tem uma certa resistência, mas enfatizamos sempre a importância do autocuidado como uma responsabilidade pessoal. Qualquer doença diagnosticada precocemente é mais fácil de ser curada. Esse é o chamado que faço para os homens”, pontuou o diretor.

As atividades do “Dia D” da Saúde do Homem prosseguem nos dias 19/11, quando as equipes intensificarão as ações na USF Leonor de Freitas, na avenida Brasil, s/nº, bairro Compensa I, zona Oeste; e no dia 26/11, na USF Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, s/nº, bairro Flores, zona Centro-Sul.

Na zona rural, três Unidades de Saúde da Família Rurais (USFRs) estão concentrando os serviços de intensificação direcionados ao público masculino ao longo da semana. São elas, Ada Viana, Ephigênio Sales e Nossa Senhora de Fátima. As UBSs fluviais Antônio Levino e Ney Lacerda estão intensificando a oferta de cuidados junto às comunidades dos rios Negro e Amazonas em suas ações de rotina.