Novo semáforo em cruzamento da zona Oeste de Manaus promete mais segurança para pedestres e motoristas

Um cruzamento da zona Oeste de Manaus recebeu, nesta sexta-feira (12/9), uma importante melhoria na sinalização viária. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) implantou um novo jogo semafórico no encontro da rua Senador Cunha Melo com a avenida Brasil, aumentando a segurança para pedestres e motoristas.

PUBLICIDADE

Anteriormente, o local contava apenas com um semáforo para pedestres acionado por botoeira, que não oferecia tempo regulamentado para motoristas da alça de retorno da Senador Cunha Melo. Isso gerava risco de acidentes e dificultava a travessia segura. Com a instalação do grupo focal para veículos, agora o semáforo atende tanto a avenida Brasil quanto a rua Senador Cunha Melo, garantindo tempo adequado para a circulação de veículos e travessia de pedestres.

“Antes, o pedestre apertava a botoeira e fechava o sinal, mas quem estava na alça de retorno não tinha esse tempo. Agora, com o grupo focal instalado, o semáforo existente é veicular e garante tanto o tempo da avenida Brasil quanto o tempo de travessia da Senador Cunha Melo. Essa medida dá mais previsibilidade, reduz conflitos no trânsito e aumenta a segurança de motoristas e pedestres”, explicou Lucas Pimentel, chefe do setor de sinalização viária do IMMU.

PUBLICIDADE

Leia também: Bar em Manaus recebe enxurrada de críticas após tentar “lacrar” na web com condenação de Bolsonaro

Segundo o IMMU, a medida faz parte de um esforço contínuo da Prefeitura para modernizar a mobilidade urbana e reduzir o risco de acidentes em áreas com alto fluxo de veículos e pedestres. Além de organizar o trânsito, o grupo focal permite que motoristas e pedestres possam se deslocar de forma mais ordenada, evitando situações de risco que antes eram comuns no local.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em priorizar a segurança no trânsito e a melhoria da mobilidade urbana, especialmente em áreas estratégicas da cidade. O cruzamento da Senador Cunha Melo com a avenida Brasil é apenas um dos vários pontos onde o IMMU vem implementando melhorias de sinalização, com foco em reduzir acidentes e aumentar a eficiência do tráfego.

O IMMU orienta que motoristas e pedestres observem a nova sinalização e respeitem os tempos de travessia, colaborando para que o cruzamento se torne mais seguro para todos os usuários.