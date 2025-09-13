A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Novo semáforo em cruzamento da zona Oeste de Manaus promete mais segurança para pedestres e motoristas

IMMU implanta grupo focal no cruzamento da rua Senador Cunha Melo com a avenida Brasil, garantindo travessia segura e redução de conflitos no trânsito.

Por Natan AMPOST

13/09/2025 às 01:30

Ver resumo

Um cruzamento da zona Oeste de Manaus recebeu, nesta sexta-feira (12/9), uma importante melhoria na sinalização viária. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) implantou um novo jogo semafórico no encontro da rua Senador Cunha Melo com a avenida Brasil, aumentando a segurança para pedestres e motoristas.

PUBLICIDADE

Anteriormente, o local contava apenas com um semáforo para pedestres acionado por botoeira, que não oferecia tempo regulamentado para motoristas da alça de retorno da Senador Cunha Melo. Isso gerava risco de acidentes e dificultava a travessia segura. Com a instalação do grupo focal para veículos, agora o semáforo atende tanto a avenida Brasil quanto a rua Senador Cunha Melo, garantindo tempo adequado para a circulação de veículos e travessia de pedestres.

“Antes, o pedestre apertava a botoeira e fechava o sinal, mas quem estava na alça de retorno não tinha esse tempo. Agora, com o grupo focal instalado, o semáforo existente é veicular e garante tanto o tempo da avenida Brasil quanto o tempo de travessia da Senador Cunha Melo. Essa medida dá mais previsibilidade, reduz conflitos no trânsito e aumenta a segurança de motoristas e pedestres”, explicou Lucas Pimentel, chefe do setor de sinalização viária do IMMU.

PUBLICIDADE

Leia também: Bar em Manaus recebe enxurrada de críticas após tentar “lacrar” na web com condenação de Bolsonaro

Segundo o IMMU, a medida faz parte de um esforço contínuo da Prefeitura para modernizar a mobilidade urbana e reduzir o risco de acidentes em áreas com alto fluxo de veículos e pedestres. Além de organizar o trânsito, o grupo focal permite que motoristas e pedestres possam se deslocar de forma mais ordenada, evitando situações de risco que antes eram comuns no local.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em priorizar a segurança no trânsito e a melhoria da mobilidade urbana, especialmente em áreas estratégicas da cidade. O cruzamento da Senador Cunha Melo com a avenida Brasil é apenas um dos vários pontos onde o IMMU vem implementando melhorias de sinalização, com foco em reduzir acidentes e aumentar a eficiência do tráfego.

O IMMU orienta que motoristas e pedestres observem a nova sinalização e respeitem os tempos de travessia, colaborando para que o cruzamento se torne mais seguro para todos os usuários.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Situação precária da BR-319 é mostrada em live de Eduardo Braga

Objetivo é mostrar “sem cortes” as dificuldades enfrentadas pelos motoristas que dependem da estrada.

há 16 minutos

Polícia

Homem é morto a pauladas e corpo é deixado com bilhete na zona norte de Manaus

Jonas Ilário, de 41 anos, foi encontrado em via pública com sinais de espancamento e mensagem deixada pelos assassinos.

há 20 minutos

Amazonas

Governador Wilson Lima reforça segurança com entrega de novas viaturas em Novo Airão

Com a nova remessa de veículos, o governo já destinou 124 viaturas para municípios do interior.

há 1 hora

Manaus

Motociclista morre em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

Josias Barroso perdeu a vida ao cair da moto e ser atropelado.

há 1 hora

Manaus

Manaus amanhece com chuva e previsão indica instabilidade ao longo do sábado

Temperaturas devem variar entre 26 °C e 36 °C, com possibilidade de tempestades localizadas na capital.

há 2 horas