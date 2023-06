Novo terminal rodoviário de Manaus oferecerá serviços essenciais à população e previsão de entrega deve durar até um ano

O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus assinaram, nesta segunda-feira (19), a ordem de serviço para execução das obras do novo terminal rodoviário. O local funcionará onde hoje é o Terminal de Integração de Ônibus Urbano (T6), no bairro Lago Azul, zona Norte. O espaço passará por obras de readequação, para operar com o transporte intermunicipal, interestadual e internacional, dando mais conforto à população e visitantes, com nova estrutura para embarque e desembarque de passageiros.

A obra contará com investimentos da ordem de R$ 13,7 milhões, dos quais R$ 13,2 milhões do Estado e R$ 548,5 mil de contrapartida do Município. O convênio é administrado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

A secretária Executiva da Sedurb, Daniela Jaime, representou, no evento, o governador Wilson Lima e o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcelus Campêlo. “O convênio faz parte da política de incentivos do estado a obras que melhorem a qualidade de vida da população. O Governo do Amazonas fechou com a Prefeitura de Manaus um protocolo de intenções em outubro de 2021, no valor de R$ 580 milhões, e que hoje já alcança quase R$ 800 milhões, do qual faz parte essa obra também”, detalhou.

Durante a cerimônia de assinatura, o prefeito de Manaus, David Almeida, ressaltou a importância do convênio e dos recursos estaduais. “Somos muito gratos”, afirmou. Quando o trabalho estiver finalizado, disse ele, o Terminal alcançará 7800 metros quadrados de área construída.

O novo terminal rodoviário será coberto na parte de embarque e desembarque, terá restaurante, praça de alimentação, 100 vagas de estacionamento, 18 lojas, correios, área administrativa, local específico para funcionamento do Juizado de Menores, depósito, cabine para envio e recebimento de cargas, e paraciclos.

A transferência do terminal, que hoje funciona na avenida Mário Ypiranga, também trará benefícios na mobilidade urbana da cidade, ajudando a diminuir o intenso trânsito de ônibus que existe naquela área.

O novo terminal poderá ser acessado pelas avenidas Governador José Lindoso e Comendador José Cruz, e ramal do Acará. Contará com uma plataforma exclusiva para ônibus urbano, recebendo as linhas que irão diretamente para as Estações de Transferência localizadas ao longo das avenidas Constantino Nery (Estações E1–São Jorge e E2–Arena), Torquato Tapajós (Estação E3–Santos Dumont) e Max Teixeira (Estação E4–Parque das Nações).

Redação AM POST