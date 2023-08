“Nunca efetuei qualquer ameaça contra ela”, afirma advogado baleado durante briga com policial e esposa

O advogado Ygor de Menezes Colares, 35 anos, que foi baleado durante briga no estacionamento do Condomínio Life Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, na última sexta-feira (18) por Juçana Machado, com a arma do marido dela o investigador da Polícia Civil, Raimundo Nonato Machado, rebateu em coletiva de imprensa realizada hoje (22) que tenha ameaçado a mulher antes da confusão.

O casal envolvido na confusão está preso e a defesa de Juçana afirma que antes da briga ela registrou boletim de ocorrência e instaurou processo no Tribunal de Ética e disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Amazonas (OAB-AM) contra Ygor por ameaça, mas ele nega a acusação.

“As provas já foram encaminhadas ao meu advogado e eu nego qualquer ameaça dada a senhora Juçana e ter feito alguma ameaça contra nenhuma membro da família dela”, disse Ygor

“Esse documento foi encaminhado ao Tribunal de Ética e Disciplina, que ainda não fez o juízo de admissibilidade, mas encaminhou para o setor de conciliação. Ainda não existe nesse procedimento nenhum juízo de valor, irregularidade, por parte do advogado, mas eu antecipo a vocês que a OAB não vê isso como irregularidade, até porque qualquer pessoa pode fazer uma representação”, completou o presidente da Comissão de Direito e Prerrogativas, Alan Johnny Feitosa da Fonseca.

O homem aproveitou também para detalhar como o pivô da confusão que teria sido uma fofoca.

“Semanas atrás, eles me procuraram por, supostamente, a Cláudia, babá do meu filho, estar fazendo fofoca sobre o casal [Jussana e Raimundo Nonato Monteiro Machado] lá no condomínio. Aí eles me procuraram pra tomar providência em relação a isso. Busquei a Cláudia, conversei com ela e ela negou, veementemente, qualquer ato contra a família deles. Inclusive, disse desconhecer aquele casal”, disse a vítima.

Ygor Colares também revelou que teme sofrer qualquer tipo de retaliação por parte do casal contra ele e sua família.

“Eu saí de lá [do condomínio] por medo de toda a situação que aconteceu. Eu não tenho ideia do que essas pessoas são capazes de fazer”, declarou.

Redação AM POST*