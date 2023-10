Nuvem de fumaça em Manaus pode ter contribuído na morte de jovem que sofria com problema respiratório

Notícias de Manaus – Francisco Magalhães, 25 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (13) em Manaus, supostamente devido ao agravamento de um problema respiratório causado pela fumaça que encobre a cidade. Acredita-se que ele seja a primeira vítima das queimadas e da fumaça que está afetando o estado do Amazonas.

Segundo, Rafaela Magalhães, irmã de Francisco, ele era um paciente com comorbidades e já havia enfrentado pneumonia e tuberculose. O rapaz convivia com doenças respiratórias, pode ter sido mais vulnerável aos efeitos da fumaça, que encobre Manaus pelo terceiro dia consecutivo.

“Eu cuidei dele depois que a minha mãe faleceu. Na madrugada de hoje, por volta das duas horas da manhã, ele entrou em óbito, teve uma parada cardíaca. Ele tava gripado e com essa fumaça tudo se agravou. O Franciso já tinha pnemonia, ele não podia pegar gripe, porque era a pior doença pra ele”, disse.

Rafaela Magalhães compartilhou um vídeo nas redes sociais para chamar a atenção para a situação das pessoas com comorbidades que estão enfrentando a intensa fumaça em Manaus. No vídeo, ela pede ajuda para arrecadar recursos para realizar o sepultamento do irmão, já que a família não tem como custear o funeral.

A fumaça proveniente das queimadas na região tem afetado a qualidade do ar em Manaus, causando preocupação para aqueles que possuem problemas respiratórios. A situação se agrava ainda mais durante a temporada de seca, quando as queimadas são mais comuns.

Especialistas alertam que a exposição prolongada à fumaça pode causar danos à saúde, especialmente para pessoas com doenças respiratórias, como asma, bronquite e enfisema. A fumaça contém partículas finas que podem irritar os pulmões e agravar os sintomas dessas condições.

A morte de Francisco Magalhães destaca a urgência de medidas para combater as queimadas e proteger a saúde da população em áreas afetadas pela fumaça. É necessário investir em políticas de prevenção de incêndios, como o monitoramento e controle do desmatamento, além de campanhas educativas para conscientizar sobre os riscos da fumaça e os cuidados a serem tomados.

Além disso, é essencial garantir o acesso à saúde adequada para aqueles que estão enfrentando problemas respiratórios devido à fumaça. Isso inclui o fornecimento de medicamentos, atendimento médico especializado e suporte emocional para as famílias afetadas.

As autoridades competentes devem tomar medidas imediatas para resolver esse problema, como ações de fiscalização e punição para aqueles que provocam as queimadas de forma ilegal. Além disso, é fundamental promover o reflorestamento e a preservação das áreas afetadas, visando a proteção do meio ambiente e da saúde humana.

Redação AM POST*

*Com informações do D24am