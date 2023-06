“O David é evangélico, mas o prefeito é de todos”, diz David Almeida na ‘Marcha para Jesus’ de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, neste sábado, 10/6, da 29ª ‘Marcha para Jesus’, evento realizado pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas (Omeam), com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), que reuniu mais de 600 mil pessoas pelas ruas da capital amazonense.

Evangélico declarado, David Almeida acompanhou os trios desde a saída do evento, no centro de Manaus, até a chegada no sambódromo, localizado na zona Centro-Oeste. O prefeito explicou que apesar da sua escolha religiosa, a atual gestão municipal tem se destacado pelo apoio a diversos eventos, comprovando a diversidade cultural da capital amazonense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nós vivemos em uma democracia representativa. Dentro dela, nós temos a proporção. Nessa proporção, cerca de 40% a 45% da população de Manaus é evangélica e esse evento mostra a força das igrejas e da juventude que move essas igrejas. O David Almeida é evangélico, mas o prefeito é de todos. Nós apoiamos todos os eventos culturais, religiosos, sem discriminar ninguém, respeitando essa proporção da nossa sociedade”, enfatizou Almeida.

A Marcha para Jesus chegou ao Brasil em 1993 e já foi realizada em outros países, como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia e outros, segundo organizadores, que afirmam que ela é o maior evento popular cristão do mundo.

Nesta edição, mais de 25 caravanas vindo de municípios do interior do Estado estiveram presentes. Para o titular da Manauscult, Osvaldo Cardoso, esse movimento é importante pois estimula a economia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa é a minha primeira ‘Marcha para Jesus’ à frente da Manauscult e estou muito feliz pois foi um evento com total sucesso. A festa foi belíssima, sendo fechada com chave de ouro com o show da Aline Barros. Foram mais de 25 caravanas vindas de outros municípios e isso é importante para o turismo, movimentando também a economia”, afirmou Cardoso.

A cantora Aline Barros foi a grande atração da 29ª edição da “Marcha para Jesus”. Em sua participação, Aline gravou seu DVD celebrando 30 anos de ministério.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ordenamento do comércio informal

A Prefeitura de Manaus apoiou a “Marcha para Jesus” oferecendo diversas ações e serviços públicos municipais, como trânsito, transporte, limpeza urbana, entre outros. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), trabalhou com cem fiscais no ordenamento dos vendedores ambulantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Luciano Mendes, diretor de Comércio Informal da Semacc, os fiscais ficaram divididos por equipes nos principais pontos do evento organizando a logística dos vendedores informais. A maior concentração dos fiscais foi no entorno do sambódromo, onde cerca de mil vendedores se posicionaram para trabalhar.

“A Marcha Para Jesus concentra um grande número de fiéis que percorrem por várias ruas de Manaus, e os fiscais do nosso comércio informal estão em pontos estratégicos organizando os vendedores ambulantes. O evento tem grande público, e nosso compromisso é garantir que os ambulantes trabalhem nos limites permitidos, mantendo a segurança e ordenamento para todos”, explicou Mendes.

Redação AM POST*