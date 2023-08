OAB-AM vai pedir proibição do porte de arma de fogo e exoneração de policial envolvido em briga que terminou com advogado baleado em Manaus

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Amazonas (OAB-AM), se manifestou neste sábado (19) e disse que vai pedir a exoneração do investigador de Polícia Civil, Raimundo Nonato Machado, que agrediu o advogado Ygor de Menezes Colares, que tentou apartar uma briga ocorrida no estacionamento do Condomínio Life Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, na noite dessa sexta-feira (18) e acabou também sendo baleado pela esposa do policial, Juçana Machado. Ygor estava tentando ajudar sua funcionária que foi agredida pela mulher.

“Ao tentar apartar a agressão contra a babá do seu filho, Ygor foi agredido por socos e ataques pelo Policial Civil, e em seguida foi surpreendido pela agressora, identificada como Jussana Machado, que utilizou a arma de fogo do policial para disparar mesmo após o advogado estar caído no chão”, disse presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB-AM, Alan Johnny.

O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A mulher foi presa em flagrante e teve sua prisão preventiva decreta após a audiência de custódia neste sábado (19) por decisão da juíza de direito Eulinete Melo Tribuzy. No entanto, o policial está solto.

A OAB-AM foi acionada por meio do plantão de Prerrogativas, que imediatamente enviou o presidente da comissão na delegacia, exigindo ações rigorosas, dada a gravidade do crime.

“Jussana Machado foi presa em flagrante e enfrentará o Juízo de Custódia. A OAB compromete-se a prestar assistência para garantir a manutenção da prisão preventiva devido à alta periculosidade do ato cometido. Além disso, a OAB atuará em conjunto com a Corregedoria da Polícia para solicitar que o Policial Civil seja proibido de portar arma de fogo. A entidade também buscará seu afastamento cautelar e exoneração do serviço público”, informou Alan Johnny.

