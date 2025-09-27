Obra da Cigás vai interditar acesso estratégico no Distrito Industrial e exigem rotas alternativas; veja mudanças

Notícias de Manaus – Motoristas que circulam pelo Distrito Industrial de Manaus devem se preparar para mudanças no tráfego a partir da próxima segunda-feira (29/9). A alça que conecta a avenida Solimões à avenida Autaz Mirim será totalmente interditada para a execução de obras da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). A intervenção terá início às 9h e seguirá de forma ininterrupta até a madrugada de quarta-feira (1º/10), com conclusão prevista para as 4h.

A interdição abrangerá o trecho compreendido entre o Restaurante Ribeirinho e o Container Café Regional, onde será realizada a abertura de uma vala destinada à interligação do duto de gás natural entre as duas avenidas. Segundo os órgãos responsáveis, a obra é considerada estratégica para o fortalecimento da infraestrutura energética da capital amazonense.

PUBLICIDADE

Durante o período, o tráfego será redirecionado para rotas alternativas com o objetivo de reduzir os impactos na mobilidade urbana. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuará com agentes de trânsito no local e implantará sinalização específica para orientar os condutores. A presença das equipes será contínua para garantir segurança viária e fluidez no trânsito.

Rotas alternativas para motoristas

PUBLICIDADE

Os motoristas que trafegam pela avenida Autaz Mirim em direção à Estrada da UTM-2 deverão utilizar a avenida Solimões, realizar o retorno na rotatória próxima ao cruzamento com a avenida Cupiúba e, em seguida, acessar a Estrada da UTM-2.

Já aqueles que saem da Estrada da UTM-2 e precisam acessar a avenida Autaz Mirim deverão seguir pela avenida Solimões, efetuar o mesmo retorno na rotatória e prosseguir até alcançar a Autaz Mirim, no sentido da rotatória do Armando Mendes, popularmente conhecida como rotatória da Samsung.

PUBLICIDADE

Orientações para condutores

O IMMU recomenda que os condutores planejem seus deslocamentos com antecedência, redobrem a atenção na região afetada e sigam rigorosamente as orientações dos agentes e a sinalização instalada. A expectativa é que o redirecionamento provoque lentidão temporária, especialmente nos horários de pico, mas a medida é considerada essencial para a execução da obra.

PUBLICIDADE

Obra estratégica para Manaus

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, a interligação do duto de gás natural representa um avanço para o desenvolvimento energético de Manaus. O projeto busca ampliar a oferta e melhorar a eficiência no abastecimento de gás natural, recurso que tem se consolidado como alternativa energética mais sustentável e econômica para diversos setores.

A Prefeitura de Manaus destacou que compreende os transtornos temporários, mas reforçou que a intervenção é indispensável para atender demandas futuras de infraestrutura da cidade. A população foi orientada a colaborar durante o período, respeitando a sinalização e optando por rotas alternativas sempre que possível.

Com previsão de término já na madrugada de quarta-feira, a expectativa é que o tráfego seja normalizado no início da manhã, permitindo que a rotina dos motoristas volte à normalidade rapidamente.