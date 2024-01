Obra de alargamento da avenida Ephigênio Salles chega à marca de 90% da execução do projeto

O projeto de alargamento da avenida Ephigênio Salles, situada no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, alcançou a marca de 90% de conclusão com as recentes desapropriações realizadas para a implantação da terceira faixa de veículos no sentido bairro-Centro. Essa etapa crucial do projeto exigiu a substituição de 27 postes pela concessionária de energia, acompanhada pela instalação de uma nova rede elétrica mais moderna e segura na área.

Durante uma inspeção realizada, o secretário de Obras, Renato Junior, destacou um prazo estimado para a finalização da obra. “Dependíamos do remanejamento dos postes pela concessionária de energia para avançarmos com os trabalhos. Eles concluíram essa etapa no último domingo, 21/1, e agora estamos prontos para prosseguir com as desapropriações, concretagem, adaptações das redes de drenagem e a pavimentação. Seguindo a determinação do prefeito David Almeida, planejamos entregar esse alargamento da avenida Ephigênio Salles nas próximas duas semanas”, explicou Renato Junior.

As equipes de trabalho da Prefeitura de Manaus agora estão focadas nas etapas finais das desapropriações e adaptações das redes de drenagem ao longo do percurso. Essas medidas visam garantir que o alargamento da avenida Ephigênio Salles seja entregue dentro do prazo, promovendo uma melhoria significativa na fluidez do tráfego. Nesta fase, o acabamento da obra está sendo priorizado para evitar acúmulo de água na pista e a formação de buracos.

O alargamento da avenida se estende por 1,2 quilômetros, começando na avenida Mário Ypiranga Monteiro e indo até a avenida Via Láctea. Esta intervenção é crucial para aprimorar a mobilidade urbana e garantir a segurança no trânsito, beneficiando a circulação de veículos na região. A avenida Ephigênio Salles é um dos principais corredores viários da cidade, conectando as zonas Centro-Sul, Sul, Norte e Leste da capital.

Essa obra de alargamento faz parte de um conjunto de melhorias planejadas para o tráfego de veículos e pedestres na avenida Ephigênio Salles, abordando um dos principais pontos de congestionamento do trânsito em Manaus.