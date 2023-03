Obra de manutenção no ‘Viaduto do Manoa’ em Manaus consta em prazo de garantia e é custeada por empresa

Redação AM POST*

A manutenção realizada no complexo viário Professora Isabel Victória, conhecido como “Viaduto do Manoa”, na avenida Max Teixeira, em frente à entrada do conjunto Manoa, no bairro Cidade Nova, zona Norte, consta em garantia de contrato licitado pelas empresas JNasser Engenharia Ltda. e Construtora Soma Ltda. com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Inaugurado em 31 de dezembro de 2020, o viaduto passa, novamente, por reparos. Em meados de fevereiro deste ano, 2023, a via no sentido bairro-Centro passou por manutenção. Nesta quinta-feira, 9/3, o outro lado do viaduto, sentido Centro-bairro, está interditado.

“A prefeitura não investirá um centavo a mais no viaduto do Manoa. Todas as obras, desde a inauguração, em 2020, são custeadas pelo consórcio vencedor e executor do serviço, sem ônus para o erário público, uma vez que os reparos estão dentro da vigência da garantia de cinco anos”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

O complexo viário foi projetado e entregue na gestão anterior, no dia 31 de dezembro de 2020, e interditado para adequações no dia 1º de janeiro de 2021, durante a gestão do prefeito David Almeida. Esse foi um dos seus primeiros atos enquanto gestor municipal, após uma vistoria constatar irregularidades na estrutura física do viaduto.

Em laudo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), uma série de falhas de infraestrutura são apontadas na obra do viaduto e o consórcio, formado pelas empresas JNasser Engenharia Ltda. e Construtora Soma Ltda., que são as responsáveis pela obra.

As empresas são acionadas para realizar as devidas adequações a cada inconformidade encontrada pela atual gestão. Nesta quinta-feira, as equipes retiram toda a parte danificada no trecho, para ser preenchida com o novo concreto.

A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Junior, é que o complexo viário seja entregue com qualidade e segurança na trafegabilidade. O viaduto será liberado para o tráfego na próxima terça-feira, 14/3, a depender da cura (secagem) do concreto.