Obra de revitalização da rotatória do Mindu deve ser finalizada em 20 dias pela Prefeitura de Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp), chega à fase final das obras de revitalização da rotatória do Mindu, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. O término deve ocorrer em 20 dias.

A Secretaria de Obras demoliu a maior parte da piscina para alargar a calçada, além da implantação de mil metros quadrados de revestimento nas duas piscinas. As partes hidráulica e elétrica, incluindo as 12 bombas do chafariz, foram renovadas.

“Essa é a força das secretarias unidas na gestão do prefeito David Almeida, que sempre está disposto a fortalecer projetos, melhorias e mudanças para a cidade de Manaus. A vontade do povo é soberana e o que for melhor para o povo, estaremos aptos a ouvir, planejar e executar, seguindo os padrões de qualidade preconizados pelo prefeito”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

A Semulsp retirou todo o tapume na última sexta-feira, 28/4, quando os 60 servidores trabalharam na lavagem, capina e paisagismo. As equipes, agora, reavaliam as bombas para que o chafariz volte a ter funcionalidade no local.

Por fim, o espaço receberá pintura, mosaico e reinstalação de bancos artesanais, com o objetivo de atrair o público para um momento de lazer e conforto.