Obra emergencial de reparo na drenagem da rua João Valério é iniciada em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou nesta quarta-feira, 17/2, obras emergenciais de recuperação em uma tubulação de drenagem profunda muito antiga, que cedeu no trecho da rua João Valério, entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery, na zona Oeste.

O problema foi ocasionado pelas fortes chuvas dos últimos dias, quando a tubulação com tubo armco, instalado ainda na década de 80, não suportou o volume das águas e cedeu, ocasionando o afundamento da pauta. O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, esteve no local para acompanhar de perto os trabalhos.

“Nesse primeiro momento, a equipe técnica trabalha para identificar a extensão do problema, que provavelmente seja na tubulação do armco. Nossos servidores já entraram na galeria subterrânea e identificam o achatamento desse tubo. É uma missão complicada, mas é assim que esses valorosos homens da Seminf estão acostumados a trabalhar no dia a dia. É uma obra emergencial, mas vamos trabalhar imprimindo responsabilidade em realizar mais esse desafio, pois essa é a determinação do prefeito David Almeida”, disse Rotta

Os trabalhos estão sendo realizados por duas equipes de servidores, além de retroescavadeira, caminhões e equipamentos específicos para esse tipo de sinistro. Durante todo o trabalho de infraestrutura, os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão presentes para monitorar e orientar os condutores.

Parceria

Os engenheiros da Diretoria Técnica De Concessões, Obras e Saneamento da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) estão acompanhando os reparos emergenciais de uma rede de abastecimento de água tratada de 85 milímetros na avenida João Valério, nas proximidades da avenida Djalma Batista, na zona Centro-Sul de Manaus.

Técnicos da concessionária Águas de Manaus já realizam a manutenção nessa tubulação. Devido a isso, algumas áreas do bairro Nossa Senhora das Graças podem apresentar oscilações no abastecimento de água, que deve ser normalizado até as 18h.

*Com informação da Assessoria de Imprensa