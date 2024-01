Obra emergencial é realizada em tubulação na avenida Maceió em Manaus

Notícias de Manaus – Em mais uma ação de pronta-resposta, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza, nesta terça-feira, 23/1, uma intervenção emergencial na avenida Maceió, no cruzamento com a rua Salvador, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

A pressão das águas pluviais causou o deslocamento dos tubos, resultando em vazamento de água e formação de um vazio na camada de solo abaixo do asfalto, que cedeu devido à passagem de veículos pesados na área.

“A atuação imediata da prefeitura foi fundamental para não impactar o trânsito e solucionar o problema no início, conforme determina o prefeito David Almeida. Iniciamos as escavações e logo identificamos o ponto crítico que provocou a cratera. Estamos realinhando os tubos para solucionar o problema ainda hoje”, explica o secretário de Obras, Renato Junior.

Uma equipe composta por 12 servidores da Seminf está trabalhando no trecho, onde abriu a cratera de dois metros de comprimento, com o auxílio de uma miniescavadeira. Em seguida, a via passará pelo processo de aterramento, seguido pela recuperação asfáltica, juntamente com outros serviços essenciais para aprimorar a infraestrutura da via na área afetada.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) sinalizou o trecho. O trânsito na avenida está fluindo em parte da pista, no sentido Centro–bairro. Os agentes fazem um alerta aos condutores, que devem ter atenção redobrada ao trafegar na avenida.

