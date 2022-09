Obras de implantação do pavimento rígido na Colônia Oliveira Machado chegam a 50% de conclusão

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensifica, nesta quinta-feira, 22/9, as obras de implantação do pavimento rígido no cruzamento das avenidas Presidente Kennedy e Rodrigo Otávio, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da capital, nas proximidades do porto Chibatão. A obra está com 50% de sua conclusão e dentro do prazo de quatro meses para realização.

Continua depois da Publicidade

No local, onde normalmente ocorrem problemas de infraestrutura, devido ao grande tráfego de veículos pesados, especialmente caminhões com contêineres, que fazem a rota do porto Chibatão até as empresas do Distrito Industrial, as equipes da prefeitura já realizaram os serviços de terraplanagem, com recuperação da base e sub-base do solo.

Em seguida, foram colocadas uma camada de concreto e duas de ferro para garantir a sustentação. Nessa fase da obra, as equipes de engenharia aguardam a cura do concreto (procedimento que visa retardar a evaporação da água empregada na preparação da mistura, permitindo assim a completa hidratação do cimento), com duração média de 7 a 21 dias. A primeira camada foi feita com concreto CCR (Concreto Compactado a Rolo), e na última, será implantado concreto de 35 Mpa (Mega Pascal), de alta resistência.

O titular da Seminf, Renato Júnior, afirma que a obra é feita de forma cautelosa e com materiais de qualidade, para garantir a durabilidade.

Continua depois da Publicidade

“Aqui dificilmente o asfalto tinha durabilidade, por conta do intenso tráfego de veículos pesados. Nossas equipes de engenharia fizeram um estudo e, antes da implantação do asfalto, realizaram toda a preparação do solo, para evitar a formação de buracos. Seguimos a determinação do prefeito David Almeida para atuarmos com responsabilidade e, principalmente, utilizando materiais de qualidade, permitindo assim o tráfego de veículos pesados sem o comprometimento na infraestrutura da via”, afirmou o secretário.

A prefeitura atua na recuperação de vias em toda a capital, especialmente ruas de grande tráfego de veículos pesados e locais de intenso transporte de cargas, como as vias próximas aos portos, vias do Distrito Industrial e da zona Leste de Manaus.