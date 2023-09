Obras na avenida Ephigênio Salles pretendem melhorar a mobilidade urbana em Manaus

Manaus/AM – As obras de implantação de uma passarela de pedestres na avenida Ephigênio Salles, incluindo o alargamento da via, estão em andamento para garantir mais segurança e melhoria no fluxo dos pedestres e motoristas que circulam na localidade. Essas obras fazem parte de um protocolo de intenções entre Governo do Estado e Prefeitura, que prevê diversos convênios, incluindo vários projetos que ajudam a melhorar a mobilidade urbana na capital.

Executado na esfera estadual pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), o convênio para as obras da Efigênio Salles é de R$ 9,1 milhões, sendo R$ 8,7 milhões do Estado e R$ 355,4 mil do Município.

Os recursos integram o pacote de R$ 700 milhões que o Governo do Amazonas está aplicando na capital, por meio de uma parceria firmada entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida, em outubro de 2021. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcellus Campêlo, ressalta que o governador Wilson Lima tem se preocupado em ajudar os municípios a mitigar os problemas urbanos, como a mobilidade, fazendo convênios com as prefeituras, entre elas a de Manaus.

“Temos também convênios para o Programa de Reestruturação e Qualificação do Transporte Público do Município de Manaus, que resultou no Passe Livre Estudantil, e na aquisição dos primeiros ônibus elétricos; o Asfalta Manaus e outras ações que incluem construção de viadutos na avenida Governador José Lindoso e da rotatória do Produtor”, detalhou o secretário.

A passarela de pedestres tem 38 metros de comprimento e fica na área próxima ao Tribunal de Contas (TCE). Ela contará com uma estrutura metálica pré-moldada, além de elevadores que permitirão acessibilidade aos pedestres. A obra está com 80% de execução.

“Essa é uma obra que vai trazer segurança para os pedestres e motoristas. Atualmente, estamos na fase final dos serviços na passarela, com a execução do forro, pinturas, mas também vamos colocar câmeras de segurança. Está sendo instalado o primeiro elevador, e na próxima semana será colocado o segundo elevador”, disse a coordenadora de projetos da UGPE, Neuda Barbosa.

A autônoma Aparecida Ribeiro, 55, afirma que a obra vai facilitar sua vida no dia a dia. “Essa passarela vai ajudar muito, porque pelo menos não vamos mais ter que esperar tanto os carros pararem aqui na via, e isso é bom para a gente que é pedestre, porque vai ajudar muito”.

As obras de alargamento de parte da avenida Efigênio Sales, compreendido entre o trecho do viaduto da avenida Mário Ypiranga, até a entrada da avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol, estão em andamento pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Redação AM POST