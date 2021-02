“Obrigado pela consideração, Manaus”, diz Bolsonaro ao agradecer outdoor

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma postagem em suas redes sociais neste domingo (7), agradecendo aos seus apoiadores pelo outdoor colocado na Avenida Constantino Nery, em Manaus.

Outdoor foi instalado pelo grupo Amigos do Whatsapp, que sempre faz esse tipo de ação em apoio ao mandatário na capital. Nesta em especial eles agradeceram a ajuda do governo federal por contribuir em momento crítico da pandemia no Amazonas.

“Obrigado pela consideração, Manaus/AM!”, escreveu Bolsonaro em seu storie.

O Senador, Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, também compartilhou a imagem do outdoor e falou sobre os envios de oxigênio para Manaus.

“Já está em Manaus o tanque com 90 mil metros cúbicos de oxigênio, que vai abastecer os hospitais da cidade e unidades de saúde do interior do Amazonas. Essa é a maior carga de oxigênio líquido já transportada por via marítimo-fluvial, em uma operação que envolveu a Marinha do Brasil, a Petrobras e a empresa White Martins. Além disso, o Ministério da Saúde viabilizou a abertura de 89 leitos em Manaus. Nos próximos dias, está prevista ainda a abertura de mais leitos, dessa vez no Hospital Delphina Aziz, que ganhará mais 30 UTIs, e no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV)”, disse.

Veja as postagens: