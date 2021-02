Oito apartamentos foram destruídos após explosão de gás em condomínio de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Peritos do Instituto de Criminalística do Amazonas estiveram nesta quinta-feira (25/02) no condomínio localizado na comunidade Lago Azul, zona norte de Manaus, onde um apartamento foi destruído por causa de uma explosão, registrada no final da tarde de ontem (24/02). O Corpo de Bombeiros e policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atuaram no atendimento da ocorrência. Seis pessoas ficaram feridas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a hipótese é de que a explosão tenha se dado em decorrência de um vazamento de gás GLP das encanações do edifício. Quatro viaturas dos Bombeiros foram empregadas para o controle da situação.

De acordo com o sargento Jhon Noronha, que coordenou as ações iniciais no local, a explosão ocorreu em um dos apartamentos do bloco 24. “Chegando ao local, notamos que havia duas vítimas com queimaduras. Conseguimos socorrer uma com a nossa unidade de resgate, e a outra foi socorrida na unidade móvel do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levada ao Hospital 28 de Agosto, para o setor de queimados”.

Ao todo, oito apartamentos foram destruídos, quatro deles demolidos. Segundo o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o laudo pericial sobre o fato deve ser concluído em 30 dias.

Vítimas

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), cinco vítimas do acidente no Condomínio Verona receberam atendimento nas unidades de saúde da rede estadual, ainda na noite de quarta-feira (24/02).

Uma mulher, que também se feriu, recebeu os primeiros atendimentos do Samu no local, mas não quis ir para atendimento hospitalar.

Uma vítima adulta, do sexo masculino, foi levada para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Ele apresenta queimaduras em 80% do corpo e está recebendo cuidados da equipe médica e de enfermagem da unidade. O paciente realizou, na manhã desta quinta-feira, uma nova avaliação médica.

Quatro crianças receberam os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales e foram encaminhadas em seguida para os Prontos-Socorros da Criança da Zona Oeste e da Zona Sul, onde estão recebendo tratamento médico e sendo acompanhadas pelas equipes multiprofissionais das unidades.

A SES ressalta que informações sobre quadro de saúde de pacientes são reservadas à família.