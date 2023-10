Oito ocorrências são registradas devido a chuva em Manaus

Notícias de Manaus – A Central 199, da Defesa Civil do Município de Manaus, está nas ruas fazendo atendimento às ocorrências registradas nesta quarta-feira (18) em razão da forte chuva iniciada pela manhã na capital. Vários bairros foram atingidos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até as 12h45, foram formalizadas oito ocorrências no total, sendo seis por risco de deslizamento, uma por risco de tombamento e uma de rachadura.

De acordo com a Coordenação Operacional do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), imagens de satélite e do radar meteorológico de Manaus identificaram áreas de instabilidade na zona Leste da capital, com chuvas de intensidade moderada a forte em diversos pontos da cidade, com possibilidade de trovoadas e rajadas de vento.

O tempo nublado deve permanecer durante toda a tarde, com chuvas intermitentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RECOMENDAÇÕES:

– Siga sua rotina, mas fique atento;

– Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

– Mantenha-se informado por intermédio dos meios de comunicação e canais oficiais da prefeitura.

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria