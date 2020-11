Oito toneladas de alimentos serão doados para pessoas em vulnerabilidade no período da pandemia em Manaus

Redação AM POST

Iniciada no mês de junho, a arrecadação de donativos da campanha #ManausSolidária, da Prefeitura de Manaus, executada em parceria com a rede Assaí Atacadista, chegou ao fim com, aproximadamente, 8 toneladas de alimentos e centenas de produtos de higiene pessoal e limpeza arrecadados. Destinadas a pessoas em vulnerabilidade no período da pandemia de Covid-19, as doações são resultado da iniciativa do Fundo Manaus Solidária com o apoio do Instituto GPA, braço social da rede de supermercados.

“Sou extremamente grata a todos os nossos parceiros, que acreditam no trabalho do Fundo Manaus Solidária e estão dispostos, junto à sociedade, a colaborar conosco na assistência a quem mais precisa. Por meio de iniciativas como essa, conseguimos amenizar os impactos da pandemia na vida das pessoas mais vulneráveis, oferecendo alimentação de qualidade nas Cozinhas Comunitárias da prefeitura. Acredito que, pela via da solidariedade, poderemos todos superar esse momento tão difícil”, afirmou a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Segundo o gerente de uma das unidades Assaí em Manaus, Carlos Gonzaga, o varejo alimentar é um serviço essencial no cenário da Covid-19 e, por isso, a empresa também realiza várias doações a instituições sociais pelo, incluindo o Fundo Manaus Solidária. “Nosso intuito é contribuir com a sociedade. Em Manaus, nas duas lojas, a arrecadação chegou a esse resultado extremamente positivo e isso nos alegra, porque junta o espírito do colaborador ao do cliente, em prol do bem-estar da sociedade”, disse.

Clientes e colaboradores da rede de supermercados eram incentivados, por meio do sistema de som das lojas, a contribuírem com a campanha #ManausSolidária com mensagens que falam sobre a importância da solidariedade e também quanto à transparência das ações do Fundo Manaus Solidária.

Cozinhas comunitárias

Arrecadados entre os meses de junho e outubro, os donativos foram repassados às cozinhas comunitárias mantidas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). As cinco unidades, localizadas nas colônias Antônio Aleixo e Oliveira Machado, Santo Agostinho, Vila da Felicidade e Val Paraíso, fornecem diariamente, de forma gratuita, mais de 1.250 refeições, destinadas a população em situação de rua ou vulnerabilidade social.

Segundo a coordenadora da divisão de segurança alimentar e nutricional da Semasc, Cléo Freitas, a parceria foi de extrema importância, pois aconteceu em um momento delicado para as cozinhas comunitárias, que sofreram com o aumento significativo da demanda diária durante os últimos meses, devido a pandemia de Covid-19.

“Somos muito agradecidos ao Fundo Manaus Solidária por proporcionar essa parceria, que tem nos ajudado muito durante esse período complicado. No início da pandemia, tivemos muitas dificuldades para atender à grande demanda que surgiu, e essas doações vieram para cobrir essa deficiência que apresentávamos. Graças a essa colaboração, nós conseguimos não somente o objetivo de manter nossos serviços, mas também de ampliá-los. Nosso quantitativo de refeições diárias era de 200 e, agora, temos uma média de 250 em cada unidade”, ressaltou.