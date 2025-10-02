Onça-pintada é resgatada após ser flagrada nadando por horas no Rio Negro em Manaus; veja

Notícias de Manaus – Na manhã desta quarta-feira (1º), uma onça-pintada foi avistada tentando atravessar o Rio Negro em direção ao Complexo Turístico da Ponta Negra.

PUBLICIDADE

O animal foi resgatado por agentes do Batalhão Ambiental após ser flagrado nadando na correnteza.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a onça agarrada a uma boia, presa a um cambão. A imagem revela um animal visivelmente exausto, resultado de várias horas de natação no rio.

PUBLICIDADE

O resgate ocorreu quando os agentes do Batalhão Ambiental intervieram após o avistamento da onça. Segundo informações, a onça tentava passar da margem direita para a margem esquerda do rio, em direção à praia.

No entanto, ao perceber a dificuldade da travessia, o animal decidiu desistir e começou a retornar ao lado oposto.

LEIA MAIS: Prefeito David Almeida anuncia programação do ‘Sonho Mágico de Natal 2025’ em Manaus

O resgate bem-sucedido da onça-pintada é um exemplo de como a intervenção humana pode ser crucial para a sobrevivência de espécies ameaçadas em seus habitats naturais.