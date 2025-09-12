A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Ônibus circulam normalmente nesta sexta (12) após greve em Manaus

Funcionários voltam ao trabalho após atraso salarial.

Por Marcia Jornalist

12/09/2025 às 07:53

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta sexta-feira (12), o transporte público amanheceu normalizado, com os ônibus circulando regularmente. Parte das linhas de ônibus de Manaus voltou a funcionar após a paralisação dos rodoviários, que ocorreu na quinta (11) devido a atrasos no pagamento de salários.

PUBLICIDADE

A interrupção deixou muitos usuários sem opções para voltar para casa, já que os preços dos aplicativos de transporte subiram consideravelmente.

Durante a greve, o trânsito ficou congestionado nas principais vias, mesmo após o horário de pico no final da tarde. Um vídeo circulando em redes sociais mostrava ônibus superlotados, com pessoas não conseguindo embarcar devido à alta demanda. A maioria passou mais de 2 horas em terminais aguardando o retorno dos ônibus.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Veja as 396 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira em Manaus

Os valores das corridas por aplicativo chegaram a triplicar, com tarifas superiores a R$ 100 em determinados trajetos. A situação causou grande frustração entre os moradores, que enfrentaram dificuldades para se locomover pela cidade.

 

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

“Se não tiver pagamento hoje a cidade vai parar novamente”, diz representante dos rodoviários em Manaus

A ameaça de nova paralisação preocupa milhares de trabalhadores que dependem diariamente do transporte coletivo para se deslocar em Manaus.

há 4 minutos

Manaus

Presidente do TCE-AM prestigia abertura da II Feira de Negócios e Inovação da Afeam

Yara Lins ressaltou a relevância de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável do Estado.

há 19 minutos

Manaus

Rodoviários de Manaus fazem nova paralização de ônibus e prejudicam usuários nesta sexta-feira (12)

Motoristas exigem pagamento de benefícios atrasados.

há 22 minutos

Política

“Injusta, marcada pelo deboche e perseguição”, diz Maria do Carmo sobre condenação de Bolsonaro

Nas redes sociais, Maria do Carmo disse que o caso foi marcado por injustiça, deboche e perseguição.

há 26 minutos

Famosos

Justiça nega habeas corpus e mantém rapper Oruam preso

Rapper de 25 anos responde por sete crimes, incluindo tráfico de drogas e associação para o tráfico.

há 29 minutos