Ônibus circulam normalmente nesta sexta (12) após greve em Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta sexta-feira (12), o transporte público amanheceu normalizado, com os ônibus circulando regularmente. Parte das linhas de ônibus de Manaus voltou a funcionar após a paralisação dos rodoviários, que ocorreu na quinta (11) devido a atrasos no pagamento de salários.

A interrupção deixou muitos usuários sem opções para voltar para casa, já que os preços dos aplicativos de transporte subiram consideravelmente.

Durante a greve, o trânsito ficou congestionado nas principais vias, mesmo após o horário de pico no final da tarde. Um vídeo circulando em redes sociais mostrava ônibus superlotados, com pessoas não conseguindo embarcar devido à alta demanda. A maioria passou mais de 2 horas em terminais aguardando o retorno dos ônibus.

Os valores das corridas por aplicativo chegaram a triplicar, com tarifas superiores a R$ 100 em determinados trajetos. A situação causou grande frustração entre os moradores, que enfrentaram dificuldades para se locomover pela cidade.