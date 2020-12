Ônibus colide com barranco e deixa oito feridos em Manaus

Redação AM POST

Um acidente envolvendo um ônibus coletivo da linha 330, deixou 8 pessoas feridas na manhã desta terça-feira (1), na avenida Torquato Tapajós, zona Norte de Manaus.

Segundo a condutora do veículo, havia cerca de 30 passageiros no veículo quando a barra de direção quebrou e ela perdeu totalmente o controle. Para evitar um acidente pior envolvendo carros ou motos, a motorista jogou o ônibus para o lado e acabou batendo em um barranco.

Com a colisão, os passageiros acabaram se batendo e ficando feridos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e prestaram socorro às vítimas e as encaminharam aos hospitais da capital.