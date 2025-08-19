Ônibus desgovernado atinge parede de residência em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Um ônibus de transporte colidiu com a parede de uma residência nesta terça-feira (19), na Rua Itália, bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

PUBLICIDADE

Segundo moradores, o veículo ficou atravessado na ladeira, com a traseira encostada na parede da casa, causando apenas danos materiais. Um vídeo que circulou em aplicativos de mensagens mostra a dimensão do acidente e a posição em que o ônibus parou.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incidente. Não se sabe se houve falha mecânica, erro humano ou outro fator que tenha causado a colisão. A empresa responsável pelo ônibus ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

PUBLICIDADE

Leia também: Desembargador Domingos Chalub se aposenta no Tribunal de Justiça do Amazonas

Apesar do susto, os moradores afirmam que ninguém se feriu e que a estrutura da casa não corre risco imediato de desabamento. No entanto, as paredes atingidas sofreram danos que precisarão de reparos.

O acidente gerou movimentação de curiosos no local, mas não houve necessidade de intervenção de equipes de resgate. As autoridades de trânsito da cidade devem avaliar o caso e investigar as causas do incidente para evitar ocorrências semelhantes no futuro.