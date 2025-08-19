A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Ônibus desgovernado atinge parede de residência em Manaus; assista

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Por Beatriz Silveira

19/08/2025 às 16:38

Ver resumo

Notícias de Manaus – Um ônibus de transporte colidiu com a parede de uma residência nesta terça-feira (19), na Rua Itália, bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

PUBLICIDADE

Segundo moradores, o veículo ficou atravessado na ladeira, com a traseira encostada na parede da casa, causando apenas danos materiais. Um vídeo que circulou em aplicativos de mensagens mostra a dimensão do acidente e a posição em que o ônibus parou.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incidente. Não se sabe se houve falha mecânica, erro humano ou outro fator que tenha causado a colisão. A empresa responsável pelo ônibus ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

PUBLICIDADE

Leia também: Desembargador Domingos Chalub se aposenta no Tribunal de Justiça do Amazonas

Apesar do susto, os moradores afirmam que ninguém se feriu e que a estrutura da casa não corre risco imediato de desabamento. No entanto, as paredes atingidas sofreram danos que precisarão de reparos.

O acidente gerou movimentação de curiosos no local, mas não houve necessidade de intervenção de equipes de resgate. As autoridades de trânsito da cidade devem avaliar o caso e investigar as causas do incidente para evitar ocorrências semelhantes no futuro.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Crimes de facções criminosas passarão a ser equiparados a terrorismo, propõe Alexandre Ramagem

O deputado Alexandre Ramagem destacou que a medida busca reduzir a impunidade e o impacto do crime organizado.

há 30 minutos

Brasil

Casal detido com 188 kg de drogas é liberado pela Justiça em 24 horas

Juiz homologou flagrante, mas determinou investigação sobre suposta agressão de policiais.

há 31 minutos

Caiu na rede é post!

Pastor volta a ser filmado só que agora de calcinha vermelha e peruca loira; assista

Esse já é terceiro vídeo no qual o pastor Eduardo Costa aparece de calcinha e peruca em ruas de Goiânia.

há 39 minutos

Polícia

Polícia apreende drogas, dinheiro e balança de precisão em operação no Jorge Teixeira em Manaus

Prisões em flagrante reforçam a ação da polícia contra o tráfico de drogas na zona leste da capital.

há 60 minutos

Amazonas

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo critica visita de Janja a Manaus e diz que pautas do Amazonas são ignoradas

Maria do Carmo questionou se a primeira-dama chegou a andar pela BR-319.

há 1 hora