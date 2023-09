Ônibus elétrico que irá atender Campus da UFAM é testado em Manaus

Manaus/AM – A Prefeitura de Manaus, através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma viagem teste nesta sexta-feira (29) do ônibus elétrico que irá atender o campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) por meio da linha 125, que atende os alunos da unidade em direção ao centro comercial.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, acompanhou o teste e destacou a importância da viagem.

“Trata-se de uma viagem de avaliação completa do percurso até o centro da cidade e o retorno. Vamos verificar o tempo de viagem, consumo de energia da bateria, para que a gente possa fazer um planejamento dessas viagens. A prefeitura fará a recuperação do pavimento da estrada do campus e, a partir desta recuperação, o ônibus irá atender melhor os estudantes e funcionários da Ufam”, frisou Paulo Henrique.

O trajeto foi acompanhado pelo professor e estudantes do curso de Engenharia Elétrica da Ufam, que farão uma avaliação das vantagens de utilização do veículo elétrico em relação aos ônibus abastecidos com diesel.

Tecnologia

Além da compra do ônibus elétrico, a prefeitura também está empenhada em outras iniciativas em prol do meio ambiente. Uma delas é a aquisição de veículos com tecnologia BlueTec.

O BlueTec 6 é uma combinação aplicada aos motores Mercedes-Benz, que resulta numa solução de pós-tratamento de emissões, formada por três módulos: DOC (catalisador de oxidação), DPF (filtro de partículas) e SCR (Redução Catalítica Seletiva). É a atuação conjunta desses três componentes que permite atender aos requisitos do Euro 6, reduzindo as emissões de poluentes.

Redação AM POST