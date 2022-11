Ônibus Executivo e Alternativo a um passo da sonhada licitação de integração ao sistema de transporte público de Manaus

Redação AM POST

Depois de criar lei municipal que prevê a incorporação dos transportes Executivo e Alternativo como complementares ao sistema público convencional, a Prefeitura de Manaus dá mais um passo para integrar em definitivo os dois modais, um antigo sonho da categoria. Nesta sexta-feira (4/11), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realiza audiência pública para discutir as bases da licitação pública que tornará esse ajuste no sistema realidade.

Continua depois da Publicidade

Atualmente, os empresários que operam as duas frotas de micro-ônibus, com forte atuação nas zonas Norte e Leste, as mais populosas da capital amazonense, exploram o serviço com contrato de caráter precário, sem as garantias de um serviço concedido por meio licitatório. E com a licitação, passarão a ter acesso à toda política pública voltada ao segmento, que inclui, por exemplo, subsídio do valor da passagem. Esse é um antigo anseio, de décadas, que só na gestão David Almeida está efetivamente saindo do papel.