Ônibus pega fogo na Ponte do Rio Negro e gera caos em Manaus; Assista

Notícias de Manaus – Na manhã desta terça-feira, 2, um ônibus pegou fogo na ponte do Rio Negro, na zona oeste de Manaus, interrompendo o fluxo normal do tráfego.

O veículo, que pertence ao transporte especial, ficou parado na faixa da direita, gerando uma densa nuvem de fumaça que dificultou a visibilidade.

Motoristas que passavam pelo local foram obrigados a reduzir a velocidade e proceder com cautela enquanto cruzavam a ponte, que é uma importante via de acesso aos municípios da região metropolitana de Manaus.

Autoridades de trânsito e o Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionadas para gerenciar a situação e assegurar a segurança dos condutores.

Equipes do Corpo de Bombeiros também estavam em deslocamento para controlar o incêndio e realizar o atendimento necessário. A presença de fumaça intensa levantou preocupações sobre a segurança dos usuários da ponte, que é frequentemente utilizada por milhares de pessoas.

Neste momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas, e as autoridades estão analisando a situação para garantir que o tráfego seja restabelecido o mais rápido possível.