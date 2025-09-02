A notícia que atravessa o Brasil!

Ônibus pega fogo na Ponte do Rio Negro e gera caos em Manaus; Assista

Fumaça densa e cautela marcam passagem de motoristas; autoridades estão no local.

Por Marcia Jornalist

02/09/2025 às 08:17 - Atualizado em 02/09/2025 às 08:32

Notícias de Manaus – Na manhã desta terça-feira, 2, um ônibus pegou fogo na ponte do Rio Negro, na zona oeste de Manaus, interrompendo o fluxo normal do tráfego.

O veículo, que pertence ao transporte especial, ficou parado na faixa da direita, gerando uma densa nuvem de fumaça que dificultou a visibilidade.

Motoristas que passavam pelo local foram obrigados a reduzir a velocidade e proceder com cautela enquanto cruzavam a ponte, que é uma importante via de acesso aos municípios da região metropolitana de Manaus.

Autoridades de trânsito e o Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionadas para gerenciar a situação e assegurar a segurança dos condutores.

Equipes do Corpo de Bombeiros também estavam em deslocamento para controlar o incêndio e realizar o atendimento necessário. A presença de fumaça intensa levantou preocupações sobre a segurança dos usuários da ponte, que é frequentemente utilizada por milhares de pessoas.

LEIA MAIS: Mãe desmaia ao reconhecer corpo do filho motociclista morto em acidente em Manaus; Veja

Neste momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas, e as autoridades estão analisando a situação para garantir que o tráfego seja restabelecido o mais rápido possível.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

